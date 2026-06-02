Генплан без горожан

коллаж Павла Цедилина

Особое приглашение

В Павлодаре продолжается работа по корректировке Генерального плана. Переделку документа, утвержденного постановлением Правительства в 2018 году, начали несколько лет назад, аргументируя тем, что город слишком изменился. Главная проблема, которую должны хоть как-то решить корректировки, – это отсутствие места и перс­пективы роста. Дело в том, что исторически областной центр окружают крупные предприя­тия и промышленные зоны, а также река Иртыш. Внутри же застроен каждый клочок земли.

Говорили об этом и на последних общественных обсуждениях проекта обновленного докумен­та – докладывали о планах разработчики из ТОО «Колдау» (подрядная организация) с учас­тием заказчика – управления архитектуры и градостроительства области, городских властей. Обсуждения прошли не самым конструктивным образом. Главный вывод после собрания – местные управленцы по-прежнему не горят желанием считаться с мнением павлодарцев.

Одна из претензий к проведению общественных обсуждений заключается в том, что горожане практически ничего не знали об этом событии заранее. Как выяснилось позже, были сообщения на областном радио, а также две публикации в местной прессе – небольшие объявления на дальних страницах. Никаких обширных повторяющихся анонсов в соцсетях не было. Кстати, в новом Строительном кодексе, который вступит в силу 1 июля, порядку проведения общественных обсуждений уделяется большое внимание. Из нового – для их проведения местные органы обязаны будут создавать специальную рубрику на своих интернет-ресурсах, по итогам формировать протокол с обязательной публикацией результатов и видеозаписи.

Что мешало павлодарским управленцам и сейчас провес­ти большую офлайн-кампанию в микрорайонах, особенно тех, которые корректировки затрагивают сильнее всего? Даже журналистов на эту встречу не позвали. Да и встречу назначили на 9 часов утра в понедельник, в культурно-досуговом центре им. Абусеитова, где нет и полутысячи мест в зале.

Говоря о прошедшем событии, нужно учесть еще один важный момент – два с половиной года назад акимат уже пытался провести общественные слушания по тому же самому вопросу. Тогда презентацию разработчиков о том, как будет расти и развиваться Павлодар до 2044 года, недовольные горожане заглушили аплодисментами. Противниками публичных обсуждений в первую очередь выступили представители нескольких садоводств. Люди пришли на встречу с плакатами и требованием перевести их земельные участки, на которых многие успели выстроить частные дома, в категорию индивидуально-жилищного строительства и предотвратить возможный снос под нужды города. После нескольких часов эмоциональных дискуссий обсуждения признали несостояв­шимися и отложили на неопределенный срок. «Казах­станская правда» писала об этом в материале «Даешь ИЖС?» от 2 нояб­ря 2023 года.

После громкого провала первых обсуждений заказчик – областное управление архитектуры и градостроительства – даже сменил подрядчика. Но отношение к мнению павлодарцев, судя по всему, изменилось не слишком. Видимо, организаторы надеялись на то, что из-за малой огласки событие пройдет тихо-мирно. Впрочем, так почти и и произошло – на обсуждении не было СМИ, как и многих общественников.

В проекте откорректированного Генплана упоминается большой экопарк на территории поймы реки Усолка. Идею преображения этой затопляемой во время весенних попусков территории обсуждали в городе несколько лет – власти хотели бы сделать там организованное место отдыха горожан с благоустройством. Общественные экологи же дружно выступали против вмешательства. Но на этот раз никого из них в зале не оказалось.

Тем не менее к назначенному времени зал КДЦ им. Абусеи­това был полон, и люди даже стояли в проходах. Только спустя час-полтора картина резко изменилась – заслушав долгий доклад выступающего и первые вопросы недовольных горожан, равнодушные, случайные зрители стали массово покидать свои места. Остались те немногие, кого будущий Генплан коснется непосредственно. И вовсе не одна реплика этих горожан звучала в упрек: почему встречу намеревались провести кулуарно, заранее не транслировали содержание корректировки Генплана?..

«Строитель» просит пощады… и ответов

Дружнее всех выступили жители садоводства «Строитель», точнее, нескольких улиц, от него оставшихся. Дело в том, что располагается оно в южной части города, как раз там, где есть едва ли ни единственная перспектива для роста Павлодара. Большую часть «Строителя» (именно дачи, а не дома с постоянно проживающими семьями) уже изъяли под госнужды с выплатой компенсации, снесли. Теперь здесь тысячи горожан живут в высотках самого молодого павлодарского микрорайона Дос­тык, водят своих детей в первую школу, построенную по проекту «Келешек мектептері». И район продолжает расти. Например, здесь уже приступили к строи­тельству новой трамвайной ветки, есть планы по очередным многоэтажкам, соцобъектам. А на обсуждениях корректировок Генплана еще и рассказали, что южные ворота Павлодара, через которые въезжают гости из Восточного Казахстана, Алматы, приграничных регионов России и прилетающие самолетом в павлодарский аэропорт, будут серьезно благоустраивать. Здесь хотят разбить сквер, выделить площади для бизнеса. Словом, частному сектору вновь придется потесниться.

И у «строителей», пришедших на встречу, возникли новые воп­росы – в довесок к тем, что они задают уже пять последних лет, как началась история микрорайо­на Достык.

– Три улицы остались, и все мы в подвешенном состоянии. Вы будете нас сносить или нет? У нас с вами долгая переписка, много отписок, были угрозы и попытки обвинить нас в незаконных собраниях, когда мы приглашали прессу к себе на улицы. Но люди живут на дачах не от лучшей жизни, это наше единственное жилье, при этом у нас создана вся нужная инфраструктура, поэтому мы всегда просили выдать нам ИЖС. Но все пять лет нет никакого ответа – будут сносить или можно спокойно жить дальше? – резонно вопрошали дачники.

Отвечать решился руководитель управления архитектуры и градостроительства Бахытжан Алимгазинов как заказчик, который заявил: «Не всегда люди согласны с тем, как должен город выглядеть». Вероятно, как он должен выглядеть, власти решили еще до обсуждения с горожанами.

Бахытжан Алимгазинов напомнил, что по проекту вместо оставшихся улиц садоводства «Строитель» хотят разместить бизнес-Арбат и линейную парковую зону. А значит, выкупать участки у жителей садоводства будут по разным схемам: под рек­реацию – после оценки за счет бюджета; ну а там, где предлагают разместить объекты бизнеса, двум сторонам придется договариваться самостоятельно. Впрочем, четкого ответа на вопрос о перспективах – когда ждать «выселения» из-за Генплана и вообще, будет ли оно, «строители» так и не получили.

– При возведении высотных многоквартирных жилых домов недопустимо, чтобы рядом размещалось индивидуальное жилое строительство на расстоянии не более 70–80 метров. Потому что Достык – новый микрорайон, это лицо города. Как ранее докладывали разработчики, мы запланировали крупные социальные объекты, и то, что мы приняли решение разместить там бизнес-Арбат и линейную рекреационную зону, это не просто так, мы это все рассчитывали, – подчеркнул Бахытжан Алимгазинов.

Будем расти… вверх

Между прочим, в Павлодаре сплошь и рядом можно встретить соседство высоток с частным сектором, которого так стараются не допустить чиновники в Достыке. И с резервом действительно все непросто повсеместно. Вот и ищут власти решение этой проблемы в землях, которые сейчас находятся под частным сектором.

Не первый год звучит мнение со стороны управленцев (акимы менялись, но этот посыл оставался), что одноэтажные дома в центральных районах города нужно заменить многоэтажной жилой застройкой. И в этот раз со сцены КДЦ им. Абусеитова говорили о том, что, например, улицу Машхура Жусупа – одну из самых протяженных, по которой ездят в том числе трамваи, – нужно тоже менять, но сейчас она по большей части застроена частными домами.

Власти предлагают масштабную реконструкцию улицы на участке от Бекмаханова до Горького: расширить магистраль, организовать непрерывное двустороннее движение и перенести трамвайные пути в центр дороги. По мнению разработчиков, это повысит пропускную способность, улучшит безопасность и сделает улицу современной и удобной. Однако реализация проекта может затронуть частный сектор – для расширения часть жилой застройки придется сносить. Но первый же спикер из зала напомнил, что это одна из самых старых улиц города – там живут старожилы, которые без борьбы свои дома не отдадут.

Примерно тот же посыл касался старого микрорайона Затон – архитекторы видят здесь зеленые зоны, высотки, а не одноэтажный Павлодар. После жителей «Строи­теля» к микрофонам начали подходить затончане – и как раз они вспомнили гениальное произведение Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка», приз­вав власти ориентироваться на Запад не только в экономических вопросах, но и в социальном блоке. Нельзя не отметить, что в их словах есть доля правды, тем более что, в отличие от «Строителя», где многие участки даже не имеют статуса ИЖС, на «Затоне» все защищено правом на частную собственность.

Инициаторы корректировок пытались было напомнить о том, что у города есть схожий опыт – многоэтажный микрорайон Сарыарка построили на месте ветхих двухэтажек Алюминстроя, жильцов которых постепенно расселяли.

– Мы полагаемся на опыт и практику. Всегда есть сложности с изъятием земельных участков. И улица Машхура Жусупа – это наш оптимистичный вариант. Кто разбирается, должен понимать, что Генеральный план – это документ, который должен направлять на развитие не за один, не за два года, на длительный срок – в данном случае это 20 лет. Хотя все прекрасно понимают: если у нас будут деньги, будем стараться делать это быстрее, – говорил Бахытжан Алимгазинов.

Только вот вспомнил он разные по сути истории – в Алюминстрое сносили реально ветхие двухэтажки, в которых было невероятно сложно жить, для Достыка массово выкупали дачи, и только несколько домов, где жили люди постоянно. «Затон» и улица Машхура Жусупа – совершенно другой сценарий. Но самое важное – поражает подход к принятию решения, когда не особо стремятся считаться с мнением горожан. Их ставят перед фактом...

А как же право на диалог?

Последним из решивших высказаться на этом собрании был представитель общественного объединения «Градостроительный совет» Владимир Дворецкий. Он поддержал всех павлодарцев, кто пришел на встречу с частными вопросами, решив воспользоваться силой публичности. И предложил все-таки признать общественные обсуж­дения несостоявшимися, потому как большинство горожан о них попросту не знали.

– Есть очевидные проблемы с обратной связью. Я тоже только накануне вечером узнал, что будет обсуждение. Одним днем такие сложнейшие вопросы не решаются. Нужны еще встречи. Тем более что с 1 июля вступает в силу новый Строительный кодекс, в котором процедура проведения таких общественных обсуждений меняется существенно. После того как появился новый подрядчик по корректировке Генплана Павлодара, члены нашего совета побывали на приеме у заместителя акима области Серика Батыргужинова, мы просили ответить на многочисленные вопросы, нам обещали повторную встречу. Но ни встречи, ни даже приглашения на нынешние обсуждения не было, – высказался общественник.

А завершил он свою речь воп­росом о том, сколько стоили услуги первого подрядчика по корректировке Генплана и сколько стоит новая корректировка. Озвучить эти суммы вслух никто не решился, хотя вполне очевидно, что руководитель госоргана, который выступает заказчиком этих работ, такие цифры знать должен. Дворецкому пообещали ответить письменно, а собрание тут же закончили, признав обсуж­дения состоявшимися…

Павлодар действительно уперся в свои границы, столкнулся с дефицитом территорий, изношенными коммуникациями и сложной транспортной системой. Но документ такого масштаба, как Генплан на 20 лет вперед, невозможно принимать в атмосфере недоверия. Когда люди узнают о будущем своих улиц и домов в последний момент, любое развитие начинает восприниматься не как перспектива, а как угроза. А значит, впереди у властей еще одна задача – не только перекраи­вать город, но и заново учиться разговаривать с его жителями.