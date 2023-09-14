Ближайшее десятилетие станет определяющим для нашего региона – Токаев

Президент
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

По словам президента, "только от нас самих зависит, насколько эффективно мы воспользуемся этим историческим шансом".

Фото пресс-службы президента РК

Во дворце "Касри Миллат" началось выступление Касым-Жомарта Токаева на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, передает Kazpravda.kz.

«Уверен, что сегодняшний саммит станет действительно знаковым и определит дальнейшую динамику нашего многопланового сотрудничества. Отрадно, что формат консультативных встреч оказался не просто жизнеспособным, а превратился в реально действенную площадку с огромными перспективами. Этому способствует активный и доверительный политический диалог, который позволяет в конструктивном ключе решать буквально любые вопросы", - сказал Токаев.

Он отметил, что последовательно расширяется взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Активизировались контакты между бизнесом, растет количество совместных предприятий. Крупные региональные проекты приносят не только ощутимую взаимную пользу, но и меняют всю конфигурацию экономики Центральной Азии.

По данным президента, за последние 5 лет внутрирегиональный товарооборот вырос на более чем 80%, составив 10,6 млрд долларов.

"Убежден, что это не предел. У наших стран имеется огромный потенциал для дальнейшего развития торговли. Большим подспорьем в углублении наших многогранных связей служит культурно-гуманитарное сотрудничество. Из года в год эта важнейшая сфера наполняется качественно новым содержанием, укрепляя наши многовековые традиции, дружбу и добрососедство. Все это содействует плодотворному взаимодействию наших государств и эффективному решению актуальных общерегиональных задач. Со своей стороны вновь подчеркиваю, что Казахстан твердо привержен стратегическому курсу на всемерное укрепление многогранного сотрудничества со всеми странами Центральной Азии.

Убежден, что только синергия общих действий и взаимная поддержка способны открыть дорогу к процветанию и благополучию наших братских народов. Без преувеличения можно сказать, что Центральная Азия становится пространством новых экономических возможностей в торговле, инвестициях, бизнесе, науке и инновациях. Однако нельзя останавливаться на достигнутом, на наш взгляд, следует в полной мере реализовать наш огромный экономический потенциал. Важно сообща противостоять угрозам современности и вместе искать пути решения возникающих проблем. Скорее всего, ближайшее десятилетие станет определяющим для нашего региона, и только от нас самих зависит, насколько эффективно мы воспользуемся этим историческим шансом. Приоритетной задачей в этом плане является максимальное задействование наших экономических возможностей", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #сотрудничество #Центральная Азия #встреча

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