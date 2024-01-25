Богатые богатеют

Мир по-прежнему сталкивается с растущим неравенством в распределении богатств, сообщает немецкий телеканал Das Erste, ссылаясь на недавнее исследование Oxfam.

фото из архива "КП"

За последние несколько лет пять самых богатых людей планеты удвоили свои состояния, тогда как 5 млрд представителей наименее обеспеченных слоев общества столк­нулись с финансовыми потерями, выражающимися в многомиллиард­ных суммах.

Oxfam – международная гуманитарная организация, занимающаяся борьбой с неравенством и бедностью, – предлагает ввести прогрессивный налог, включая 2% на состояние свыше 5 млн долларов, 3% на состояние свыше 50 млн и 5% на состояние, превышающее 1 млрд.

«Нам необходимо обложить налогом большие состояния, чтобы сверхбогатые люди также вносили справедливый вклад в общее благосостояние», – отмечает председатель правления филиала организации в Германии Серап Алтинисик.