Боксер Оразбек Асылкулов стал победителем ЧА -2026 в Монголии
В финальном поединке он одолел индийского атлета Сачина
Казахстанец Оразбек Асылкулов стал победителем чемпионата Азии по боксу в Улан-Баторе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Наш спортсмен дошел до финала в весовой категории до 60 килограммов, где его соперником стал Сачин из Индии.
В первом раунде индийский боксер был активнее и завершил его в свою пользу со счетом 5:0. Во второй трехминутке Асылкулов действовал более точнее и сумел выиграть раунд со счетом 3:2.
В решающей трехминутке казахстанец, по мнению судей, также был сильнее и выиграл бой раздельным решением.
Таким образом, Оразбек Асылкулов принес мужской команде Казахстана первую золотую медаль ЧА-2026.