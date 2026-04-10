Фото: НОК

Казахстанец Оразбек Асылкулов стал победителем чемпионата Азии по боксу в Улан-Баторе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Наш спортсмен дошел до финала в весовой категории до 60 килограммов, где его соперником стал Сачин из Индии.

В первом раунде индийский боксер был активнее и завершил его в свою пользу со счетом 5:0. Во второй трехминутке Асылкулов действовал более точнее и сумел выиграть раунд со счетом 3:2.

В решающей трехминутке казахстанец, по мнению судей, также был сильнее и выиграл бой раздельным решением.

Таким образом, Оразбек Асылкулов принес мужской команде Казахстана первую золотую медаль ЧА-2026.