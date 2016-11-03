​Болат ПАЛЫМБЕТОВ: Развитие бизнеса должно быть не просто на бумаге

Бизнес-омбудсмен – абсолютно новый институт для РК. Уполномоченный назначается на должность распоряжением Главы государства и под­отчетен только Президенту. Более того, никто не вправе возлагать на уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана функции, не предусмотренные Предпринимательским кодексом. Какое-либо незаконное вмешательство в его деятельность не допускается.

Должность бизнес-омбудсмена появилась у нас в феврале нынешнего года, но уже можно сказать, что этот инс­титут на деле доказывает свою эффективность.

О том, что сделано институтом бизнес-омбудсмена в Казахстане, мы попросили рассказать первого в нашей стране уполномоченного по защите прав предпринимателей Болата палымбетова.

– Болат Абылкасымович, давайте начнем с того, что бизнес-омбудсмен в силу своих полномочий и компетенций по защите прав предпринимателей довольно тесно работает с государственными органами. По-вашему, насколько государственные органы оказывают поддержку для развития бизнеса?

– Нами были проведены встречи с первыми руководителями государственных органов всех регионов. Также проведен ряд встреч с министром национальной экономики, председателем Верховного суда и Генеральным прокурором РК. В ходе этих встреч были озвучены наиболее остро стоящие проб­лемы бизнеса, по итогам обсуждения которых выработан комплекс мер по их решению. Например, совместно с государственными органами утверждена «Дорожная карта по снижению давления на бизнес», предусматривающая сокращение проверок в отношении бизнеса.

Все государственные органы, с которыми пришлось нам работать, проявляли активность в совместном решении проблем бизнеса. Я могу сказать, что государственные органы не меньше нас заинтересованы в развитии предпринимательства в стране. Допустим, после наших замечаний и предложений во всех областях активизировалась работа, предприниматели начали входить в состав различных рабочих комиссий, представители акиматов и прокуроров начали встречаться с местными предпринимателями по их проблемам.

В Мангистауской, Кызыл­ординской областях для своев­ременного реагирования на проблемы бизнеса в региональных палатах и в районных филиалах открыты «кабинеты прокурора», где представители надзорных органов ведут приемы предпринимателей.

– Мы знаем, что вы объездили всю страну. Встречались с акимами и прокурорами областей, а самое главное – с предпринимателями. На встречи приходили все желающие. Хотелось бы узнать, какое у вас впечатление в целом?

– Да, мы объездили все регионы Казахстана. Но преж­де чем поехать по регионам, нами были тщательно проанализированы поступившие обращения по структуре жалоб. И пришли к выводу: практически 90% жалоб на ущемление прав предпринимателей в сфере земельных отношений, строительства, архитектуры, которые поступают в Астану, можно решать на местах. То есть предприниматели обращаются в гос­органы, так как не находят ответа у себя в регионах.

Например, практически во всех регионах проблема в получении земельных участков ввиду несоответствия Генплану и проекту детальной планировки (ПДП). Нами было предложено публиковать Генеральный план на сайте акима­та. В целом во всех областях земельные участки стали реализовывать через аукционы, представители бизнеса вошли в состав различных комиссий. На сайтах ряда акиматов уже размещена информация по генеральным планам и проектам детальной планировки населенных пунктов.

Проблемные вопросы регио­нального уровня в основном связаны с неправомерными действиями местных исполнительных органов, которые зачастую выносят незаконные решения или постановления. При встречах все руководители областей были заинтересованы в том, чтобы предпринимательство развивалось в их регионе, и готовы встречаться по проб­лемам местных бизнесменов. Ну и делом они подтверждают свои намерения.

– Что вы можете сказать об условиях для развития бизнеса в нашей стране?

– В Казахстане практически созданы хорошие условия для развития бизнеса. Глава государства всегда оказывал и оказывает всестороннюю поддержку развитию предпринимательства. Кто хочет чего-то добиться, он обязательно добьется. Буквально на днях Всемирный банк опуб­ликовал свой рейтинг комфортности ведения бизнеса Doing Business, где Казахстан расположен на 35-й позиции среди 189 стран. Это самая высокая позиция среди стран СНГ. Мы опередили и Российскую Федерацию (40-е место), и Беларусь (37-е место), и Армению (38-е место), и Молдову (44-е место), и Азербайджан (65-е место), и Кыргызстан (75-е место).

Наилучших показателей Казахстан достиг по таким индикаторам, как «Защита миноритарных инвесторов» (3-е место), «Обеспечение исполнения контрактов» (9-е место), «Регистрация собственности» (18-е место), «Получение разрешения на строи­тельство» (22-е место). Более того, эксперты Всемирного банка включили экономику Казахстана в число десяти экономик, которые совершили наибольший прогресс по индикаторам Doing Business в 2015–2016 годах.

В целом Казахстан пытается равняться на такие передовые страны рейтинга, как Новая Зеландия, Сингапур, Дания, Республика Корея, Гонконг, Китай, Великобритания, США.

Перечисленные показатели достигнуты благодаря работе, проводимой Правительством совместно с НПП «Атамекен».

– В последнее время участились случаи, когда конфликт между предпринимателями выходит на обсуждение всего общества. В виде обоюдных претензий, обвинений все это выливается в социальные сети, в СМИ. По-вашему, можно это как-то регулировать?

– Я согласен с вами, что у нас очень часто стало происходить такое. И ситуация приобретает социальный резонанс, так как предприниматели идут на такие крайние меры, как голодовка, митинги. Я считаю, что можно не доводить до этого. Ведь Национальная палата – отличная площадка для обсуждения наболевших вопросов в правовом поле. На такой площадке можно решить многие проблемы. Бывают спорные моменты, согласен, но в любом случае можно находить точки соприкосновения и всегда найти компромисс. Кому нужны публичные разбирательства, да еще и с прив­лечением СМИ или судебных органов.

Все вопросы можно решать до суда. Тем более площадка предоставлена у нас во всех регионах. К тому же нужно отметить, что подобная уникальная площадка существует только в Казахстане. Очень надеюсь, что все-таки медиация у нас приживется.

Национальная палата состоялась как организция, как объединение предпринимателей Казахстана. В настоящее время предприниматели не бегут со своими предложениями и проблемами в какие-то другие органы, они целенаправленно идут в «Атамекен». Они уже знают, что именно этот орган может помочь в реализации их предложений и решении проблем. То есть палата заслужила их доверие.

– Одним из острых воп­росов на сегодня является лжепредпринимательство. Хотелось бы знать ваше мнение по этому вопросу.

– Действительно, предприниматели часто обращаются на неправомерные действия органов государственных доходов. Налогоплательщики, имевшие неосторожность совершать сделки с лжепредприятиями, попадают в спис­ки злостных неплательщиков налогов и могут понести административную ответственность в виде крупных штрафов. Их вина заключается в том, что они заключили сделки с налогоплательщиками, признанными позднее лжепредпринимателями. Но, согласитесь, откуда может знать предприниматель заранее, что этот субъект станет лжепредпринимателем?

Этот вопрос поднимался и на форуме в Генпрокуратуре, и на съезде НПП «Атамекен». Лжепредприниматели отделываются штрафами, а на плечи добросовестных бизнесменов перекладывается бремя финансовой ответственности в виде доплаты многомиллионных налогов, уплаты штрафов и пени.

Почему за действия мошенников должны отвечать добросовестные предприниматели? Считаю, нужно менять формат статьи «Лжепредпринимательство». Незаконные деяния контрагентов по взаимоотношениям с лжепредпринимателем необходимо квалифицировать как самостоятельные составы: уклонение от уплаты налогов, банковские кредиты, мошенничество с обязательным проведением соответствующих проверок. При таком подходе формализируется состав правонарушения, достаточно доказать сам факт создания предприятия на подставное лицо. Ответственность будут нести лица, создавшие такую компанию, использовавшие чужие документы, а также лица, намеренно представившие свои паспорта для создания компании.

Недобросовестные предприниматели, пользующиеся услугами лжепредприятия для ухода от налогов, должны наказываться. Добросовестные предприниматели не должны страдать.

– Подобные институты омбудсмена существуют за рубежом?

– Изначально институт омбудсмена был основан парламентом в Швеции в 1809 году. Сегодня такой институт существует в более чем 50 странах с различным формами правления: в президентских республиках (Финляндия, Франция, США), парламентских республиках (Швейцария, Австрия, ФРГ), конституционных монархиях (Дания, Норвегия, Швеция, Испания, Австралия, Нидерланды, Великобритания, Канада). На постсоветском пространстве институт бизнес-омбудсмена существует в Украине, Грузии, России. Кстати, в июне текущего года по приглашению бизнес-омбудсмена Российской Федерации Бориса Титова я принял участие в VІІ Всероссийской конференции бизнес-омбудс­менов России.

Одна из целей бизнес-омбудсмена – оказание содействия предпринимателям, которые попали в сложную ситуацию в иностранном государстве. Основные проб­лемы связаны с несоблюдением обязательств со стороны зарубежных партнеров по поставкам товаров и финансовых обязательств. Необходимо, чтобы бизнесмены знали, что есть институты, способные оказать им необходимую поддержку. Основная цель встречи с российскими коллегами заключалась именно в этом. На конференции был подписан меморандум с целью выстраи­вания дальнейшего сотрудничества уполномоченных по защите прав предпринимателей на основе дос­тигнутых договоренностей относительно поддержания благоприятных условий для бизнеса на территории двух государств.

– А что можете сказать по развитию сельского предпринимательства?

– Считаю, нужно решать вопросы по кредитованию сельского предпринимателя. В этом направлении нам надо активно работать. Предоставлять более упрощенные кредиты, микрокредиты. Предприниматели всех регионов Казахстана говорят, что хотят открыть свое дело, скажем, пекарню или пасеку, но не могут получить кредит. Там ведь им много денег не надо. Зато, представьте себе, этот предприниматель может принять на работу 5–6 человек. Поэтому нужно точечно кредитовать сельских предпринимателей.

Необходимо усилить работу именно в районах, в селах. До многих фермеров не доходят печатные СМИ, у некоторых нет доступа к Интернету, у многих просто нет времени. На сегодня в стране действуют восемь институ тов развития. Все они были созданы для предпринимателей. Вот и должны их представители выезжать по регионам и встречаться с представителями бизнеса, рассказывать о тех проектах, которые существуют.

У нас много интересных и полезных программ, но все они остаются на уровне Астаны, Алматы и областных цент­ров. До районов, бывает, не доходит, я уже не говорю про села. Поэтому необходимо чаще выезжать в регионы. Поверьте, личное общение с людьми намного эффективнее. Развитие малого и среднего бизнеса должно быть не просто на бумаге, а реально на деле.

– В деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей что является приоритетным? Программы поддержки бизнеса, помощь предпринимателям или внедрение новых законодательных инициатив?

– Мы сейчас налаживаем систему, которая определит порядок приема заявлений, проведения общественной и юридической экспертизы, сотрудничество с министерствами. А дальше, конечно, наша работа по защите бизнеса будет включать в себя не только реагирование на жалобы предпринимателей, но и формирование среды в целом. По гуманизации уголовного и уголовно-процессуального законодательства мы уже дали свои предложения. Конечно, будем работать и в гражданско-правовой плос­кости – в тесном контакте с общественными организация­ми и госструктурами.