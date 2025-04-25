Более 1 млрд тенге выделит правительство для ремонта теплоисточника Кокшетау

Энергетика,Правительство
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В рамках реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по снижению износа инженерных сетей и теплоисточников, из резерва Правительства выделено порядка 1,1 млрд тенге для ремонтных работ на теплоисточнике города Кокшетау Акмолинской области, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства

Соответствующее постановление подписано Премьер-министром Олжасом Бектеновым.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, согласно документу, средства перечислены в бюджет Акмолинской области на проведение ремонтных работ на теплоисточнике города Кокшетау (РК-2) в целях подготовки и обеспечения бесперебойного прохождения отопительного сезона на 2025-2026 годы.

Выделенные средства направляются на ремонт и замену единиц оборудования предприятия «Кокшетау жылу», по которым исчерпан технологический ресурс.

Напомним, теплоснабжение объектов города Кокшетау осуществляется котельными РК-1 (мазут) и РК-2 (уголь). Однако основным источником теплоснабжения остается пылеугольная котельная РК-2. Общая протяженность тепловых сетей 188,7 км (магистральных - 51 км, внутриквартальных - 137,7 км). Основная часть сетей введена в эксплуатацию с 1977 года.

В 2024 году за счет средств резерва Правительства был проведен ремонт магистральных сетей протяженностью 6 км, а также ремонт котлоагрегатов № 2 и № 3. В результате показатель износа в текущем отопительном периоде снизился с 45% до 43%, количество технологических нарушений на тепловых сетях снизилось с 62 до 47.

#Правительство #ТЭЦ #Кокшетау

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