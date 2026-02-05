К концу 2025 года в Китае насчитывалось 1,125 млрд пользователей интернета, уровень проникновения интернета вырос до 80,1 проц., передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: kazpravda.kz

В отчете, опубликованном в четверг Информационным центром интернет-сети Китая, отмечается более широкое внедрение технологии искусственного интеллекта в потребительском и производственном секторах страны. Генеративным ИИ в Китае пользуются 602 млн человек.

Таким образом, согласно отчету, интернет-сектор Китая достиг заметного прогресса в 2021-2025 годах, который выражается в расширении охвата, более глубоком применении и совершенствовании технологических инноваций.