Более 1,1 млрд пользователей интернета зафиксировано в Китае

Китай
95
Айман Аманжолова
корреспондент

К концу 2025 года в Китае насчитывалось 1,125 млрд пользователей интернета, уровень проникновения интернета вырос до 80,1 проц., передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: kazpravda.kz

В отчете, опубликованном в четверг Информационным центром интернет-сети Китая, отмечается более широкое внедрение технологии искусственного интеллекта в потребительском и производственном секторах страны. Генеративным ИИ в Китае пользуются 602 млн человек.

Таким образом, согласно отчету, интернет-сектор Китая достиг заметного прогресса в 2021-2025 годах, который выражается в расширении охвата, более глубоком применении и совершенствовании технологических инноваций.

#Китай #интернет

