Более 80 человек погибли при взрыве на угольной шахте в Китае

Инцидент произошел в пятницу вечером на севере Китая, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в уезде Циньюань провинции Шаньси на севере Китая выросло до 82, сообщает в субботу Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о более чем 50 погибших шахтерах.

«В результате происшествия погибли 82 человека», - говорится в сообщении телеканала.

Вместе с тем уточняется, что девять человек все еще числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел на угольной шахте «Люшэньюй» в уезде Циньюань города Чанчжи в пятницу в 19.29 по местному времени, когда в шахте находились 247 рабочих.

Поисково-спасательные работы на месте продолжаются, компетентные органы ведут расследование причин взрыва.

Председатель КНР Си Цзиньпин после взрыва на шахте дал важные указания, призвав принять все необходимые меры для поиска и спасения пропавших без вести и оказания помощи пострадавшим. Он также призвал провести тщательное расследование с привлечением виновных к ответственности в соответствии с законом.