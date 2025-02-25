Более 116 млрд тенге выделили из резерва правительства для поддержки аграриев

Сельское хозяйство,Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Средства планируется направить на финансирование субъектов АПК для качественного проведения весенне-полевых и уборочных работ 2025 года, а также приобретение сельскохозяйственной техники

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из резерва правительства выделено более 116 млрд тенге для поддержки отечественных аграриев. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz

Документ принят во исполнение поручения главы государства, данного на расширенном заседании правительства 28 января 2025 года, по обеспечению льготного финансирования посевных и уборочных работ в объеме не менее 700 млрд тенге.

В частности, в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей доступным кредитованием, а также стабилизации финансового состояния аграриев, постановлением предусматривается выделение из резерва правительства более 116 млрд тенге.

Средства планируется направить на финансирование субъектов АПК для качественного проведения весенне-полевых и уборочных работ 2025 года, а также приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства. Это будет реализовано путем субсидирования купонного вознаграждения по облигациям АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс» — для дальнейшего финансирования на приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства и сборки для последующей передачи в лизинг, а также удешевления комиссии при гарантировании договоров займов АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Напомним, в рамках исполнения поручений главы государства, данных на расширенном заседании правительства РК 7 февраля 2024 года правительством было обеспечено еще в декабре 2024 года выделение первых 100 млрд тенге в целях увеличения в 2025 году объемов финансирования на весенне-полевые и уборочные работы.

#Правительство #аграрии #финансирование #АПК #резерв

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