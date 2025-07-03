В Западно-Казахстанской области с начала года выявлено 132 факта превышения предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным департамента торговли и защиты прав потребителей по ЗКО, с начала этого года привлечено к административной ответственности по фактам превышения 15% торговой надбавки 132 субъекта предпринимательства. Вынесено 83 предупреждения, в отношении 49 субъектов наложены штрафы. В числе привлеченных есть крупные импортеры и оптовики.

В этой связи руководитель ведомства Эльмира Киматова подчеркнула: товары из стабилизационного фонда поставляются в торговые сети с целью реализации социально уязвимым слоям населения, а не для перекупа. Такие факты будут пресекаться. Так, весной в торговых сетях были зафиксированы случаи закупа картофеля в больших объемах.

По результатам совместных мероприятий, проведенных с департаментом экономических расследований, был выявлен предприниматель, который закупаемый в сети картофель поставлял в госучреждения по договорам госзакупок. В июне текущего года он был привлечен к административной отвественности.

По информации социально-предпринимательской корпорации «Aqjaiyq», в ЗКО для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары из местного бюджета выделено 3,5 млрд тенге, в том числе в рамках механизма «оборотная схема» выделен 1 млрд тенге, для формирования стабфонда – 2,5 млрд тенге. За 6 месяцев этого года осуществлялась товарная интервенция по десяти видам товаров, реализовано 1 610 тонн продукции.