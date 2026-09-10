Парламентарий обеспокоен ухудшением качества бензина в Казахстане

Потребительский рынок,Курултай
Дана Аменова
корреспондент

Фракция Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) направила депутатский запрос главе правительства с предложениями по усилению контроля качества автомобильного топлива. С обращением выступил ее руководитель Асхат Рахимжанов, который выразил серьезную обеспокоенность текущей ситуацией на рынке ГСМ, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Курултая отметил, что по итогам контрольных закупок в 2026 году регулярно выявляются факты прямой подмены топлива, что приводит к массовым поломкам машин.

По его мнению, проблема приобрела такой масштаб, что требует немедленного вмешательства правительства. В своем выступлении парламентарий привел конкретные примеры финансовых потерь рядовых казахстанцев. 

«В последнее время информационное пространство буквально захлестнула волна обращений граждан, связанных с резким ухудшением качества автомобильного бензина марок АИ-95 и АИ-98. После заправки автомобили начинают работать нестабильно: выходят из строя форсунки, свечи зажигания, катализаторы и другие дорогостоящие узлы. В отдельных случаях владельцам приходится платить за ремонт от 200 до 600 тысяч тенге - для многих семей это серьёзный удар по бюджету», – пояснил спикер. 

По словам Асхата Рахимжанова, даже высококачественное горючее, произведенное на модернизированных заводах, теряет свои изначальные характеристики при транспортировке, перевалке и хранении.

Чтобы исправить ситуацию, франция ОСДП предложила правительству пакет из шести мер, включая возврат внезапных проверок нефтебаз, создание открытого реестра недобросовестных АЗС и внедрение цифровой прослеживаемости партий бензина с помощью QR-кодов.

Руководитель фракции обратил внимание на недостатки действующего законодательства. Он отметил, что процедуру доказательства вины АЗС и получения компенсации необходимо сделать более простой и доступной для граждан.

«Да, часть 5 статьи 281 КоАП предусматривает ответственность за оборот некондиционных нефтепродуктов. Но одной нормы закона недостаточно. На практике крайне сложно оперативно установить, на каком именно звене цепочки - у производителя, на нефтебазе, у перевозчика или на конкретной АЗС - произошло ухудшение качества топлива. А гражданин, чей автомобиль вышел из строя после заправки, фактически остаётся один на один с необходимостью доказывать причинно-следственную связь между качеством бензина и полученным ущербом», – заключил он. 

В завершение Асхат Рахимжанов призвал Кабмин внедрить персональную ответственность виновных в цепочке поставок и соразмерно усилить ответственность за реализацию суррогата, включая его изъятие из оборота.

Резюмируя позицию фракции, депутат заявил, что модернизация отечественных НПЗ и рост производства качественного топлива теряют значительную часть своего эффекта, если это качество ухудшается уже на пути к потребителю. Государство обязано гарантировать качество бензина не только на выходе с завода, но и в баке у каждого автовладельца.

#депутат #бензин #ОСДП #курултай

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