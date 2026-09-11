В Казахстане за неделю снизились цены на картофель, лук и капусту

Потребительский рынок
Айман Аманжолова
корреспондент

По состоянию на 9 сентября 2026 года, за отчетную неделю в Казахстане отмечено снижение цен на ряд социально значимых продовольственных товаров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на БНС 

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В течение недели снижение цен зафиксировано на картофель (-6,9%), лук (5,9%), белокочанную капусту (-5,1%), морковь (-4,5%), яблоки (-0,8%), хлеб (-0,4%), сыр (-0,3%).

Цены на пшеничную муку первого сорта, рожки, молоко и творог за отчетную неделю остались без изменений.

В региональном разрезе дефляционная динамика отмечена в ряде городов страны. Общий уровень цен на социально значимые продовольственные товары за неделю снизился в Астане, Атырау, Жезказгане, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Семее и Туркестане (по -0,1%). В Алматы, Актобе, Караганде, Костанае и Таразе цены сохранились на уровне предыдущей недели.

Средняя цена на лук по республике составила 156 тенге за килограмм. При этом самая низкая цена зафиксирована в Павлодаре – 123 тенге за килограмм.

Средняя цена на морковь по стране составила 227 тенге за килограмм. Самая низкая цена зарегистрирована в Павлодаре – 146 тенге за килограмм.

Средняя цена на картофель по республике составила 217 тенге за килограмм. Наиболее доступные цены отмечены в Павлодаре – 152 тенге за килограмм и Костанае – 184 тенге за килограмм.

Среднереспубликанская цена на помидоры составила 586 тенге за килограмм. Самая низкая цена отмечена в Таразе – 347 тенге за килограмм.

Из мясной продукции средняя цена на говядину с костями по стране составила 3 819 тенге за килограмм, на кур – 1 747 тенге за килограмм.

 

#Казахстан #цены #продукты

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