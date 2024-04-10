Более 1,5 тыс. военнослужащих задействовали в противопаводковых мероприятиях в Казахстане

Паводки
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Дана Аменова
Корреспондент

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото: Национальная гвардия РК

Как уточняется, за истекшие сутки в противопаводковых мероприятиях было задействовано свыше 1,5 тыс. военнослужащих, 104 единицы автомобильной техники, 3 вертолета армейской авиации. Воздушным транспортом перевезено 39 человек, доставлено более 4 тонн груза.

Бойцы бригады территориальной обороны Северо-Казахстанской области в районе поселка Заречный близ Петропавловска заготовили более 1 тыс. мешков с песком для укрепления дамбы реки Есиль. Совместно с сотрудниками департаментов по чрезвычайным ситуациям и полиции они участвовали в эвакуации жителей Заречного. 

«В поселке Бесколь Северо-Казахстанской области военнослужащие войсковой части, прибывшие из Астаны, заготовили 8 тыс. мешков с песком для укрепления периметров поселка. Вторая группа совместно со специалистами АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» продолжает работы по укреплению объездной дороги вблизи г. Петропавловск. Две другие группы занимались укладкой мешков с песком по периметру сел Тепличное, Прибрежное, а также вдоль объездной дороги. 100 военнослужащих этой части приступили к работам по усилению дамбы вблизи района Заречное близ  Петропавловска», – сообщил спикер.  

В городе Кульсары Атырауской области 187 военнослужащих бригады теробороны Мангистауской области посменно заняты восстановлением дамбы и укладкой мешков с песком по периметру города. Аналогичные работы выполняет личный состав других войсковых частей РгК «Запад». Для ликвидации ледяных заторов и уменьшения нагрузки на гидросооружения военные инженеры продолжают подрывные работы на реке Жем в 30 км от Кульсары. Всего было проведено 8 подрывов. 

«Военными инженерами Конаевского гарнизона по паромной переправе на реке Ойыл в Актюбинской области эвакуировано 235 жителей, перевезено около 29 тонн груза. Всего с помощью паромной переправы эвакуировано 817 граждан, перевезено более 50 тонн гуманитарной помощи, имущества и груза. В мероприятиях по охране имущества жителей населенного пункта Келешек Актюбинской области, покинувших свои дома, участвовали военнослужащие РгК «Запад», –  проинформировал представитель ведомства.

Бригаду теробороны Западно-Казахстанской области задействовали в районе Зачаганск Уральска. В шестом микрорайоне они привлекались для разгрузки гуманитарного груза, прибывшего из Кыргызстана.

На основании распоряжения руководителя оперативного штаба Атырауской области для предотвращения прогнозируемого затопления участков местности и жилого массива населенных пунктов из Актауского гарнизона в Махамбетский район дополнительно направили 300 морских пехотинцев и 13 единиц техники.  

С помощью дизельных и бензиновых генераторов воинских частей Акмолинского гарнизона обеспечили электроэнергией жителей поселков Далабай, Тассуат, Тасоткель Жаркаинского района и Заречного Есильского района Акмолинской области. 

В ведомстве добавили, что всего в период с 27 марта по 9 апреля в  противопаводковых мероприятиях были задействованы свыше 3 тыс. военнослужащих, 173 единицы автомобильной техники, 14 вертолетов, 4 военно-транспортных самолета. Личный состав Вооруженных сил эвакуировал около 2,3 тыс. человек, в том числе 745 детей и перевез более 115 тонн груза.

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