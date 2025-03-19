Более 16 млн тонн продукции АПК экспортировал Казахстан в 2024 году

Правительство,Сельское хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

Меры, принимаемые по расширению экспорта сельхозпродукции, обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков доложил, что за последние пять лет объем экспорта продукции АПК увеличился на 51%, достигнув $5,1 млрд. География экспорта охватывает 66 стран, при этом доля переработанной продукции составила 52%. Среди основных рынков сбыта – страны Центральной Азии, ЕАЭС, Иран, Турция, Китай и ЕС.

Экспорт сельхозпродукции в 2024 году составил $5,1 млрд, рост в натуральном выражении составил 3,9%, достигнув показателя в объемах 16,1 млн тонн. В числе основных экспортируемых товаров – пшеница, меслин, ячмень, семена льна, говядина, баранина, мороженая рыба, мука пшеничная, подсолнечное масло, вода газированная, хлопковое волокно и другие.

Особое внимание на совещании было уделено вопросам экспорта зерна. В 2024 году общий объем экспорта составил 8,1 млн тонн. За сентябрь 2024 г. – 18 дней марта 2025 г. в страны Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан), Китай, Афганистан и в европейском направлении экспортировано 6,3 млн тонн нового урожая (рост на 53%). В том числе в Иран за этот же период отгружена 741 тыс. тонн урожая (увеличение в 17 раз), в Азербайджан – 408 тыс. тонн.

Стоит отметить, что это самые высокие объемы поставок казахстанского зерна в Азербайджан за последние пять лет – в прошлом маркетинговом году, с сентября 2023 по февраль 2024-го, перевозки зерна составили всего 4 тыс. тонн.

Объем экспорта переработанной продукции увеличился на 14,9%, составив 2,7 млрд долларов США, при этом доля переработанной продукции в общем объеме экспорта выросла с 42% до 52%. В числе экспортируемых продуктов – растительное масло, мучные кондитерские изделия, колбасные изделия, говядина и баранина.

Учитывая интенсивные темпы роста производства подсолнечного масла в Казахстане и увеличение площадей посевов масличных культур, Серик Жумангарин поручил МСХ изыскать возможности для поддержки производителей семян подсолнуха. 

Для продвижения продукции растениеводства, Казахстан заключил Соглашения о сотрудничестве в области карантина и защиты растений с Азербайджаном, Турцией, Ираном, Китаем и странами СНГ. В Реестре экспортеров в Китай зарегистрировано более 2,4 тыс. казахстанских предприятия, которые поставляют шрот/жмых сафлора, горох, чечевицу и рапс. В 2025 году планируется открыть китайский рынок для свекловичного жома, в 2026-м – для риса, маша, хлопка и бахчевых культур. Отмечено, что уже в первом полугодии этого года ожидается запуск лаборатории инспекции качества сельхозпродукции, построенной в ВКО китайской стороной и аккредитованной по международным стандартам. Это значительно упростит экспорт казахстанской сельхозпродукции в Китай. 

Важной темой обсуждений стало обеспечение ветеринарной безопасности. В результате двустороннего взаимодействия с Россельхознадзором и другими странами сняты ограничения по ящуру и гриппу птиц с ряда регионов Казахстана. Это позволило возобновить экспорт мяса и мясной продукции в Армению, Китай, Россию и Беларусь, а также открыло возможности для поставок продукции животноводства в Турцию.

Учитывая растущие объемы производства конины и в недалеком будущем – курятины, на совещании также обсудили возможности экспортного сбыта данных видов мяса. 

«У нас в стране уже сейчас производство конины полностью обеспечивает потребность населения, строятся крупные птицефабрики, которые в ближайшие годы закроют потребность наших жителей в мясе птицы и встанет вопрос необходимости экспорта. Нам надо уже сейчас искать потенциальные направления экспорта для этих видов продуктов», — отметил вице-премьер. 

В рамках расширения географии экспорта животноводческой продукции принимаются меры по увеличению числа предприятий, включенных в зарубежные реестры экспортеров. В реестре третьих стран зарегистрированы 324 предприятия, в реестрах стран ЕАЭС – более 3,1 тыс. предприятий.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил усилить взаимодействие с китайской стороной для ускорения работы по снятию ограничений на экспортно-импортные операции на ряд сельхозпродуктов и проработке новых направлений экспорта для поставок казахстанской сельхозпродукции.

#Правительство #МСХ #продукция #АПК экспорт

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