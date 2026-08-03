Казахстан экспортировал почти 14 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте

Фото: пресс-служба Минсельхоза

По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы» с сентября 2025 года – по 30 июля 2026 года экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте составил 13,9 млн тонн. Это на 12,6% больше, чем показатели аналогичного периода прошлого года, когда за рубеж было отправлено 12,4 млн тонн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Основными драйверами роста выступили традиционные страны-импортеры в Центрально-Азиатском регионе и Афганистан.

Так, экспорт в Узбекистан увеличился на 36% и составил 5,8 млн тонн, в Кыргызстан – на 35% – 528 тыс. тонн, в Афганистан – на 57% – 2,4 млн тонн, в Туркменистан – на 32% – 220 тыс. тонн.

Положительная статистика грузоперевозок подтверждает высокий спрос на казахстанскую сельхозпродукцию, а также свидетельствует об эффективности принимаемых мер по развитию экспортной логистики и расширению торгово-экономического сотрудничества с зарубежными партнерами. ‎