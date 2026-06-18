Более 16 тысяч выпускников получили аттестаты в Астане

В организациях образования Астаны прошла церемония вручения аттестатов выпускникам 2025–2026 учебного года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Всего по итогам 2025–2026 учебного года в школах столицы обучались 314 964 учащихся. Из них в государственных школах — 260 418 учеников, в частных школах — 47 760, а в республиканских школах — 6 786.

В этом году школы столицы окончили и получили аттестаты более 16 тысяч выпускников. Среди них 1 202 ученика стали обладателями аттестата с отличием, а 650 выпускников за высокие достижения в учебе получили знак «Алтын белгі».

В ходе организации выпускных вечеров особое внимание было уделено ответственности и бережливости. Более 70% родителей и выпускников городских школ отказались от проведения торжественных вечеров в ресторанах, посчитав правильным использовать средства более эффективно.

Стоит отметить, что церемонии вручения аттестатов во всех школах прошли в праздничной и торжественной атмосфере. Учителя и родители пожелали выпускникам доброго пути и выразили уверенность в том, что в будущем они станут квалифицированными специалистами, которые внесут свой вклад в развитие страны.