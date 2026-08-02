Казахстанские школьники показали исторический результат на Международной олимпиаде по лингвистике

Фото: пресс-служба Минпросвещения

С 26 июля по 2 августа 2026 года в Бухаресте (Румыния) прошла Международная олимпиада по лингвистике (IOL), сообщает со ссылкой на Минпросвещения

Все четыре участника сборной Казахстана показали высокий результат, завоевав одну бронзовую медаль и три почетные грамоты.



Обладатель бронзовой медали:

Шыңғыс Карасаев - ученик 12 класса NIS естественно-математического направления города Уральска.

Обладатели почетных грамот:

• Рамазан Бутантаев - ученик 11 класса Специализированного IT-лицея отдела образования города Актау Мангистауской области;

• Аслан Ажибаев - ученик 12 класса NIS естественно-математического направления города Павлодара;

• Кирилл Тургумбаев - ученик 11 класса школы-лицея имени Абая отдела образования Житикаринского района Костанайской области.

Таким образом, впервые в истории участия сборной Казахстана в этой олимпиаде награды получили все члены команды.

Сборную возглавила студентка Ягеллонского университета Оспанова Дана Еркінқызы.