Более 2 тысяч полицейских обеспечат безопасность во время концерта Backstreet Boys в Алматы

Звезды
125

Алматы встречает одно из самых ожидаемых музыкальных событий года — сегодня на Центральном стадионе легендарная группа Backstreet Boys даст концерт, приуроченный к празднованию Дня города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото: акимат Алматы

Организаторы отмечают, что шоу обещает стать грандиозным: на сцене прозвучат любимые хиты 90-х и 2000-х, а атмосфера будет наполнена драйвом и харизмой культового бойз-бэнда.

Для обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности задействовано порядка 2,5 тысячи сотрудников полиции. В квадрате улиц Абая – Байтурсынова – Муканова – Сатпаева возможны частичные ограничения движения.

На стадионе также будут дежурить три бригады скорой помощи (одна специализированная и две фельдшерские) и пожарные расчёты. Предусмотрен план эвакуации. Особое внимание уделено санитарным мерам: на территории установлены санитайзеры, проводится ежедневная уборка и биообработка.

По словам руководителя Управления молодежной политики Азиза Кажденбека, к концерту привлечено 150 волонтёров старше 18 лет, которые помогут гостям ориентироваться и обеспечат дополнительный комфорт.

Учредитель фонда Zevs Volunteers 20-летний Ким Данияр поделился деталями:

«Мы ребят начали собирать в 11 утра, распределили по ответственным и координаторам, подробно объяснили задачи и технику безопасности. Организаторы выделили нам бюджет на питание: у волонтёров будет трёхразовое питание, а дорога домой после концерта оплачивается такси», – отметил он.

Организаторы концерта, компания First Media Group, усилили меры безопасности: количество сотрудников, проверяющих билеты, увеличено до 150, установлены дополнительные камеры, а на LED-экранах будет транслироваться номер телефона доверия. Также расширены фуд-корты и организована бесплатная раздача воды.

Для артистов на стадионе созданы все необходимые условия, включая гримёрный палаточный городок. Meet & Greet с фанатами не предусмотрен, однако вокруг арены работают три точки с официальным мерчем.

#Алматы #концерт #Backstreet Boys

