Роза Рымбаева опубликовала редкие архивные фото с Батырханом Шукеновым

Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева опубликовала в своем Instagram-аккаунте уникальные архивные снимки с легендарным музыкантом и экс-солистом группы «А’Студио» Батырханом Шукеновым, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Трогательную публикацию певица приурочила ко дню рождения своего коллеги и близкого друга, которому в мае исполнилось бы 64 года.

Казахстанская эстрадная дива поделилась со своими подписчиками в соцсетях редкими кадрами из фотоальбома, на которых запечатлены моменты ее совместной работы и дружбы с культовым исполнителем.

Пост певица сопроводила лаконичной, но эмоциональной подписью.

«Батырхан! С днем рождения», – говорится в публикации.

Напомним, творческие пути артистов тесно переплелись еще на заре их карьеры, ведь в 1980-х годах молодые музыканты, которые позже создали группу «А’Студио», выступали в качестве аккомпанирующего состава в ансамбле Розы Рымбаевой «Арай».

Поклонники искренне поблагодарили народную артистку за сохранение памяти о Батыре. В комментариях фолловеры отмечают, что, несмотря на прошедшие годы со дня его скоропостижного ухода, уникальный голос и светлая музыка Шукенова продолжают жить в сердцах миллионов слушателей.