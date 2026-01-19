Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

«По меньшей мере 24 человека погибли и десятки получили серьезные ранения», — говорится в публикации онлайн-газеты LibertadDigital со ссылкой на испанское государственное информационное агентство (EFE).

Причины аварии до сих пор не уточняются, определить точное количество жертв пока не представляется возможным.

О сходе двух поездов с рельсов 18 января сообщила газета elPeriodico. Тогда было известно о двух погибших и неустановленном числе пострадавших, но позже число погибших увеличилось до пяти человек.

Позднее в этот день стало известно, что количество погибших при аварии на ж/д путях в испанской провинции Кордова выросло до семи человек, при этом стало известно о 25 пострадавших.