Более 20 человек погибли в результате схода с рельсов поездов в Испании

Происшествия,Европа
111
Айман Аманжолова
корреспондент

Десятки получили серьезные ранения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

«По меньшей мере 24 человека погибли и десятки получили серьезные ранения», — говорится в публикации онлайн-газеты LibertadDigital со ссылкой на испанское государственное информационное агентство (EFE).

Причины аварии до сих пор не уточняются, определить точное количество жертв пока не представляется возможным.

О сходе двух поездов с рельсов 18 января сообщила газета elPeriodico. Тогда было известно о двух погибших и неустановленном числе пострадавших, но позже число погибших увеличилось до пяти человек.

Позднее в этот день стало известно, что количество погибших при аварии на ж/д путях в испанской провинции Кордова выросло до семи человек, при этом стало известно о 25 пострадавших.

 

#жертвы #авария #поезд #Испания

Популярное

Все
В Астане прошли крещенские купания
В ЮАР объявили режим национального бедствия из-за наводнений
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Кресло за 20 млн тенге оформляло в закупках руководство шымкентского вуза
Более 20 человек погибли в результате схода с рельсов поездов в Испании
Аида Балаева поручила усилить работу по развитию Кызылординской области
На Филиппинах нашли крупное месторождение газа с запасами в 2,8 млрд кубометров
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
Ждем успеха от «Торпедо»
День рождения национального театра
Допинг-скандал с Алимханулы: КФПБ сделало важное заявление
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
«Барселона» обыграла «Реал» в финале Суперкубка Испании
Без ухабов и ям
Глава государства ознакомился с предложениями по конституционной реформе
Реанимобили прибыли в районы
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе

Читайте также

Более ста человек погибли в Африке в результате наводнений
Авиакомпанию в Индии оштрафовали на $ 3 млн за отмену рейсов
Пять человек погибли при сходе лавин в Австрии
США подняли тарифы для ряда стран Европы из-за Гренландии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]