Более 200 крокодилов отловили на улицах городов в Мексике

В мире, Происшествия
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Айман Аманжолова
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Это произошло из-за половодья рек и переполнения водохранилищ   

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Сильные дожди в последние недели стали причиной выхода рек из русел на северо-востоке Мексики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Власти страны успели отловить 206 рептилий и предупредили, что их численность на улицах городов может возрасти. Более того, чиновники напомнили, что некоторые лагуны страдают от перенаселенности данными особями, пишет агентство Associated Press.

Отловом крокодилов занимаются сотрудники Федерального управления по охране окружающей среды, пожарные и органы гражданской обороны. Мексиканцы продолжают сообщать о новых инцидентах по горячей линии. Всех пойманных животных выпускают в естественную среду обитания.

Подобные случаи возникают в регионе нередко, однако в этом году тропический шторм «Альберто» и ураган «Берилл» усилили эффект и заставили крокодилов искать пропитание в мексиканских городах.

 

#Мексика #половодье #крокодилы

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