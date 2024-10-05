Более 2000 солдат Вооруженных сил награждены часами от министра обороны

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Министерство обороны поощрило военнослужащих срочной службы, участвовавших в противопаводковых мероприятиях, ценными подарками от имени министра обороны

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

– Огромная физическая нагрузка в период весеннего паводка в прямом смысле легла на плечи солдат срочной службы, которые укрепляли береговые линии у населенных пунктов, сооружали рукотворные дамбы, занимались разгрузкой гуманитарной помощи. В трудный для страны час армия была вместе с народом. Поэтому подаренные часы будут служить для уволенных в запас военнослужащих напоминанием о том сложном периоде, об армейских буднях, командирах и сослуживцах, – прокомментировал заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев.     

Вручение наручных часов, изготовленных по специальному заказу, проходит во всех видах Вооруженных сил и родах войск на торжественных собраниях, церемониях прощания с Боевым знаменем части. В них принимают участие ветераны Вооруженных сил, представители Комитета солдатских матерей, родители, допризывная молодежь и воспитанники военно-патриотических клубов.

В Актау свыше 300 солдат, принимавших участие в ликвидации последствий наводнения в Атырауской области, были награждены наручными часами от имени министра обороны.  В Актюбинском гарнизоне – более 200 военнослужащих воинской части 30238 также получили памятный подарок. Мероприятия организованы во всех регионах.

#армия #паводки #награда #МО

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