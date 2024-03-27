Более 3 млн счетов в ЕНПФ открыто работодателями на 1 марта

Пенсионные новости
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Новые платежи касаются только лиц не старше 1975 года рождения, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

У ЕНПФ появились первые сведения по инвестиционному управлению пенсионными активами, сформированными за счет нового типа взносов – ОПВР – обязательных пенсионных взносов работодателя, сообщает DataHub.

Платить их за работников организации начали с 2024 года по ставке 1,5% от ежемесячного дохода сотрудника. Новые платежи касаются только лиц не старше 1975 года рождения, на 1 марта в ЕНПФ открыто около 3,05 млн счетов с соответствующими накоплениями.

«Показатель позволяет примерно оценить, сколько граждан подходящего возраста успело получить официальный доход к отчетной дате (за вычетом таких категорий, как инвалиды I и II гр., военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов)», - говорится в сообщении.

Сумма накоплений достигла 19,2 млрд тенге, в управлении Нацбанка 18,5 млрд тенге. Средствами НБРК распоряжался консервативно: из вложений только ГЦБ РК. Доходность с начала года 0,11% (при инфляции в 1,9%).

Накопления за счет ОПВР не являются собственностью человека: их нельзя перевести к другому управляющему или унаследовать.

#работодатели #ЕНПФ #пенсионные взносы

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