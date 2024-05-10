Более 300 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнений в Бразилии

В убежищах размещены 68 519 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: bangkokbook.ru

Погибли 107 человек. Об этом сообщила служба гражданской обороны штата Риу-Гранди-ду-Сул, расположенного на границе с Аргентиной и Уругваем.

«Согласно данным на 18:00 четверга, свои дома были вынуждены покинуть 327 105 человек, в убежищах размещены 68 519 человек. В общей сложности от наводнений пострадали 1,7 млн человек», - говорится в сообщении.

Ранения и травмы получили 754 человека. Пропавшими без вести числятся 134 жителя.

Как сообщила газета Folha de S.Paulo, больницы в городах Риу-Гранди-ду-Сул приостановили проведение операций, которые не относятся к неотложным.

Сильные дожди начались на юге Бразилии в начале прошлой недели. Регион посетил президент Луис Инасиу Лула да Силва.