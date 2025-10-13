По меньшей мере 42 человека, в том числе малавийцы и зимбабвийцы, погибли, когда пассажирский автобус съехал по насыпи в Южной Африке, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как сообщает AFP со ссылкой на официальных лиц, авария произошла примерно в 90 километрах от зимбабвийской границы в воскресенье, когда водитель автобуса, по-видимому, потерял контроль над транспортным средством, направлявшимся в Зимбабве, сообщила министр транспорта северо-восточной провинции Лимпопо Вайолет Матье.

По ее словам, среди жертв была 10-месячная девочка. По меньшей мере 38 человек были госпитализированы, спасатели ищут новых пострадавших, сообщила министр онлайн-новостному каналу eNCA.

Автобус ехал из города Гкеберха, расположенного на юге страны. Среди его пассажиров были малавийцы и зимбабвийцы, работающие в Южной Африке. По словам министра, авария могла быть вызвана усталостью водителя или механической проблемой.

Южная Африка имеет сложную и загруженную дорожную сеть с высоким уровнем смертности на дорогах, в основном из-за превышения скорости, безрассудного вождения и использования транспортных средств, не соответствующих техническим требованиям и нормам безопасности.