Более 4,4 млрд тенге зарплаты задолжали казахстанским работникам

По состоянию на 1 августа т.г. государственными инспекторами труда на 597 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 18,2 тыс. работниками на сумму более 4,4 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото пресс-службы МТСЗН РК

По данным ведомства, руководителям данных предприятий было выдано 657 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 87,5 млн тенге.

"В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 15,3 тыс. работников. Им выплачено 4 млрд тенге", – говорится в сообщении.