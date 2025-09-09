Фото пресс-службы акимата Алматинской области

На заседании Правительства о мерах по реализации Послания Президента-2025 Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству просвещения, фонду «Самрук – Қазына» совместно с акиматами регионов завершить строительство оставшихся 52 "Келешек мектептері" до декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Олжас Бектенов подчеркнул необходимость принятия до октября Концептуальных подходов и Дорожной карты по внедрению искусственного интеллекта в системе образования на 2025-2029 годы.

«Они должны включать меры по разработке нормативной правовой базы, учебно-методического обеспечения, подготовки и переподготовки педагогов, информационной безопасности. Совместно с акиматами регионов продолжить поэтапное внедрение модели малокомплектной школы «Ауыл мектебі – сапа алаңы». Надо предусмотреть конкретные меры по их обеспечению высокоскоростным интернетом, цифровыми образовательными ресурсами, организации дистанционного обучения, а также подготовке педагогов соответствующим навыкам. Совместно с акиматами масштабировать концепцию и подходы Центра нового поколения «Sana» в регионах, в том числе с привлечением частных инвестиций», — поручил Олжас Бектенов.

Премьер-министр также поручил Министерствам просвещения, науки и высшего образования в двухмесячный срок утвердить Концептуальные основы непрерывного многоуровневого экологического образования, а также завершить передачу функций по инновационной политике от Министерства цифрового развития в Министерство науки.