В рамках национального проекта «Доступный интернет» в Казахстане завершено подключение 504 сельских населенных пунктов к сети интернет с использованием спутниковых технологий. Проект реализован Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

Одним из ключевых направлений нацпроекта является обеспечение интернет-доступом отдаленных и малонаселенных сел, где прокладка волоконно-оптических линий связи или установка базовых станций мобильной связи экономически и технически нецелесообразны. В таких населенных пунктах применяются спутниковые системы связи, обеспечивающие стабильный и высокоскоростной интернет.

С 2023 года к интернету через спутники KazSat были подключены 176 сельских населенных пунктов.

Оставшиеся 328 СНП подключены к интернету с использованием негеостационарных спутниковых систем (НГСО) OneWeb при участии оператора Jusan Mobile.

Таким образом, все 504 села, предусмотренные национальным проектом «Доступный интернет», обеспечены спутниковым интернет-доступом.

Реализация проекта позволила жителям сельских территорий получить доступ к современным цифровым возможностям — онлайн-образованию, электронным государственным услугам, телемедицине и устойчивой связи с близкими, что способствует повышению качества жизни и сокращению цифрового неравенства между городом и селом.