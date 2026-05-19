Сними кино прямо из дома!

Технологии
Раушан Бостанова
старший корреспондент отдела политики

Стартовал прием заявок на международный конкурс Astana AI Film Festival (AAIFF 2026). К участию в программе будут допущены киноработы, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта. Подать заявку могут авторы из любой страны мира, а общий призовой фонд фестиваля составляет 1 млн долларов.

Фото от дирекции AIFF

Фестиваль станет частью Astana AI Week и объединит авторов, представителей киноиндустрии, технологических компаний, AI-сообщества и инвесторов. Конкурс пройдет по двум направлениям. Основная программа посвящена теме «Будущее, в котором стоит жить», а в открытой секции лучшие работы определят в номинациях за лучшие режиссуру, визуальный язык, историю, концепцию и персонаж.

– Фестиваль пройдет в Астане с 28 сентяб­ря по 1 октября 2026 года в рамках Astana AI Week – недели, посвященной ИИ. Это объединяет AAIFF с крупнейшими технологическими событиями страны и усиливает международный контекст фестиваля, – отметил один из организаторов Алмас Жали.

Ключевое требование конкурса – использование технологии full AI, при которой искусственный интеллект выступает основным инструментом создания фильма на всех этапах производства. По словам соавтора проекта Айзатуллы Хуссейна, современные технологии позволяют талантливому автору создавать конкурентоспособные проекты независимо от бюджета и наличия большой команды.

– Мы делаем ставку на то, что человек, который сидит дома, может выиграть самый главный приз. В этом, наверное, и состоит наша концепция, – подчеркнул он.

Участие в конкурсе бесплатное и открыто как для отдельных авторов, так и для творческих коллективов. Для подачи заявки необходимо создать короткомет­ражный AI-фильм продолжительностью от 3 до 10 минут и разместить его на платформе фестиваля.

– Заявка подается через сайт фестиваля aaiff.ai. Работу можно разместить двумя способами: загрузить на YouTube и приложить ссылку либо разместить на облачном сервисе и указать ссылку на него. Все заявки регистрируются в единой базе фестиваля, поэтому авторам не требуется отслеживать статус вручную, – рассказал Айзатулла Хуссейн.

Прием заявок продлится до 15 августа. После завершения отбора международные эксперты выберут лучшие работы, которые войдут в финал фестиваля. Победителей определит жюри из представителей киноиндустрии, AI-сообщества и creative-tech-сферы.

Победитель основной программы получит 450 тыс. долларов, обладатели второго и третьего мест – 200 и 100 тыс. долларов соответственно. Еще пять наград по 50 тыс. долларов предусмот­рены для победителей специальных номинаций.

По словам Алмаса Жали, внушительный призовой фонд должен помочь фес­тивалю заявить о себе на международной арене уже в первый год.

– Миллион долларов – сумма, которая звучит впечатляюще. Мы хотим сделать фестиваль ежегодным и действительно международным и привлечь как можно больше казахстанских авторов. Сегодня мы наблюдаем рождение новой индус­трии, где многое начинается практически заново, – сказал он.

#конкурс #фестиваль #Astana AI Film Festival #AAIFF 2026 #Astana AI Week

