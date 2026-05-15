Робот помог хирургам выполнить уникальную операцию в Алматы

Mako направляет врача, подсказывает угол и область надреза с минимальными вмешательствами

Фото: скриншот видео / 24.kz

Уникальную операцию по замене сустава алматинским хирургам помог выполнить робот-ассистент. Для этого в одну из городских клиник приехали эксперты из Объединённых Арабских Эмиратов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Во время мастер-класса с участием иностранных врачей провели несколько операций по замене коленного и тазобедренного суставов с использованием системы Mako. Это – умный ассистент хирурга, который помогает проводить операцию с ювелирной точностью. Робот сканирует, создаёт 3D-модель и подсказывает врачу оптимальный план лечения.

– Это не замена хирурга. В первую очередь, он помощник. Технология позволяет подготовить пациента к операции, а точнее подготовить план проведения хирургических вмешательств. Он направляет врача, подсказывает угол и область надреза с минимальными вмешательствами. А резекция костей проводится без повреждения мягких тканей, - отмечает ортопедический хирург из ОАЭ Джонатан Конрой.

Сегодня по всему миру выполнено уже более 2 миллионов хирургических вмешательств с использованием роботизированного ассистента.

 

