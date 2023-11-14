Более 600 фермерских теплиц получили сертификат соответствия нацстандарту

Теперь владельцы аккредитованных теплиц могут подать заявки на получение субсидий. 142 уже находятся на рассмотрении у органов инспекции

Фото: primeminister.kz

Результаты действия мер господдержки тепличным хозяйствам рассмотрели на совещании в правительстве под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Впервые в этом году в общие правила субсидирования внесена норма, позволяющая фермерским теплицам получать субсидии. Теперь акиматы областей, где расположены теплицы, должны принять соответствующие распоряжения и установить сумму помощи.

По данным Министерства сельского хозяйства, в настоящее время всего два региона проводят эту работу – Шымкент и Туркестанская область. В регионе уже утвердили нормативы: для промышленных теплиц – 8,1 млн тенге/га, для фермерских – 4,8 млн тенге/га. Шымкент планирует выпустить распоряжение по нормативам до 20 ноября этого года.

«В рамках инвестсубсидий предусмотрено возмещение 25% затрат при реализации проектов по строительству и расширению тепличных комплексов, 50% – при создании и расширении оросительных систем капельного орошения. Сейчас мы работаем над тем, чтобы норму в 25% увеличить до 30%. Кроме того, субсидируется стоимость удобрений, за исключением органических, пестицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, подачи поливной воды. Также субсидируются отопительные расходы в период межсезонья. На сегодня 605 фермерских теплиц получили сертификат соответствия национальному стандарту, вскоре их владельцы смогут подать заявки на получение субсидий. Таким образом, весь цикл производства тепличных хозяйств охвачен мерами господдержки, и дополнительных мер по защите рынка не требуется. По данным Национального центра аккредитации комитета техрегулирования, еще 142 заявки фермерских тепличных хозяйств находятся на рассмотрении у органов инспекции», – проинформировал вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил акиматам и госорганам взять на контроль своевременные поставки угля теплицам перед началом высадки овощей в закрытый грунт.

«Теплицы и овощехранилища – одни из важнейших элементов инфраструктуры сельского хозяйства. Мы должны оказывать меры господдержки в первую очередь хозяйствам, которые выращивают культуры, необходимые стране в рамках продбезопасности. Например, помидоры, огурцы. Всем регионам также необходимо провести учет имеющихся теплиц и обеспечить вышеуказанную поддержку», – подчеркнул вице-премьер.

Стоит отметить, что основная часть площадей теплиц расположена в Туркестанской области – 824,2 га, Алматинской – 79 га, Жамбылской – 23,2 га, Мангистауской – 15,5 га, Карагандинской – 43 га, Актюбинской – 38 га, Атырауской – 15,6 га, Шымкенте – 139,2 га и Алматы – 11,1 га.

Согласно пункту 17 Правил субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства, нормы субсидий на субсидирование развития производства приоритетных культур в закрытом грунте устанавливаются на один культурооборот овощных культур по итогам полученных всходов (не менее 95% прижившейся рассады на 1 квадратный метр).