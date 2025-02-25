Более 600 школьников Алматы победили на международных олимпиадах в 2024 году

– В течение года центр организовал более 200 интеллек­туальных олимпиад и конкурсов, в которых приняли участие свыше 250 тысяч школьников. В 2024-м 894 учащихся Алматы выступили на 32 международных интеллектуальных соревнованиях, из них 604 стали победителями и призерами, – уточнила спикер.

Национальную сборную Казахстана на международных олимпиадах представляли четверо учеников из Алматы, и каждый из них завоевал серебряную медаль. В республиканских соревнованиях команда города заняла первое место, завоевав 63 медали, а также была признана «Лучшей олимпийской

командой-2024».

Алматинские школьники не только добиваются успехов в олимпиадах, но и завоевывают престижные награды в робототехнике. В 2024 году команда города вошла в топ-10 на чемпионате в Далласе (США). И алматинцы уже триж­ды становились чемпионами мира: в Женеве (2022), Сингапуре (2023) и Афинах (2024).

– Мы представляем команду Uly Dala из 140-й школы-гимназии. Наш путь в робототехнике начался в 2022 году с First Lego League, и со временем мы перешли на более высокий уровень – First Tech Challenge. Сейчас мы полностью сосредоточены на подготовке, уделяя все свободное время отработке стратегий, совершенствованию механизмов и программированию, – рассказала участница команды Айханым Шамшадин.

Капитан команды Sana Team Смаил Дарын также поделился своими успехами. По его словам, они занимаются робототехникой уже более двух лет. За это время команда побывала в Австралии, на Кипре, в Индии, Кыргызстане и получила престижные награды, защищая честь Казахстана. А сейчас ребята готовятся к мировым соревнованиям в Хьюстоне, где надеются показать достойные результаты.

Напомним, в Алматы пройдет крупнейший в Центральной Азии чемпионат по робототехнике – Almaty Tech Cup, посвященный глобальной проблеме водных ресурсов. Победители получат возможность представлять Казахстан на международной арене.