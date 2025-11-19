собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Министерство водных ресурсов и ирригации проводит масштабную модернизацию земляных каналов для улучшения подачи поливной воды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима области

Фото автора

В общей сложности планируется забетонировать более 62 км земляных каналов, которые орошают 15 875 га земель Жетысайского, Мактааральского, Отырарского и Созакского районов. Все проекты реализуются в рамках инвестиционных программ.

Бетонирование каналов снизит потери поливной воды при транспортировке, повышения эффективности, скорости и объемов ее подачи. Уникальность данных проектов в том, что реконструкция осуществляется в межвегетационный период, с сентября по декабрь, не создавая препятствий для орошения сельскохозяйственных полей в поливной сезон.

В следующем году в Отрарском районе Туркестанской области планируется завершить реконструкцию канала «Акарык» протяженностью 3,39 км и канала «Серибек» протяженностью 5 км. В Созакском районе будут завершены работы на канале «Шукурой» длиной 15 км.

До конца 2027 года в Жетысайском районе планируется полностью забетонировать канал «К-25-12» длиной 7,04 км. До конца 2028 года – каналы «К-15» и «К-17» в Мактааральском районе общей протяженностью около 32 км.

Проекты окажут значительное влияние на развитие аграрного сектора Туркестанской области, а также улучшат качество жизни местного населения.