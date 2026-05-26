Вода – один из самых ценных ресурсов, который располагает человечество

Сохранение и рациональное использование водных ресурсов одна из ключевых задач мирового сообщества. Как отметил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, «Водные ресурсы являются не только уникальным благом, но и основой устойчивого развития и требуют коллективных действий и ответственного подхода к их использованию и охране ради будущих поколений».

В 2015 году государства-члены ООН приняли Глобальный план действий на период до 2030 года, известный как Повестка 2030, в котором определены Цели устойчивого развития (ЦУР). Эта международная программа направлена на обеспечение мира во всём мире, процветание для всех стран, борьбу с неравенством, ликвидацию нищеты, защиту нашей планеты от катаклизмов, противодействие изменениям климата.

Вода играет главенствующую роль в достижении этих целей. В условиях, когда во всём мире в результате изменения климата происходит таяние ледников, и как следствие уменьшаются водные ресурсы, бережливость и эффективное их использование приобретает особую актуальность.

В Таджикистане таяние ледников вызывает серьёзную тревогу. За последние 50–70 лет из более чем 13 тысяч ледников 1,3 тысяч исчезли.

Активное участие Таджикистана на международной арене по водным проблемам началось 29 сентября 1993 года.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на сессии Генеральной Ассамблеи ООН впервые представил мировому сообществу концепцию молодого независимого государства по глобальным проблемам, в том числе связанным с водными ресурсами. Это положило начало активному участию республики в решении глобальных проблем.

На протяжении более чем тридцати лет Таджикистан в сотрудничестве с ООН, другими международными организациями и отдельными заинтересованными государствами активно продвигает вопросы рационального использования водных ресурсов и противодействия климатическим вызовам.

Для нашей республики вода имеет стратегическое значение, что обусловлено географическими особенностями. Являясь крупнейшим источником пресной воды в регионе, Таджикистан играет важную роль в формировании водных ресурсов Центральной Азии. 60 процентов водных ресурсов в регионе формируется в Таджикистане.

Поэтому наша страна последовательно продвигает водную повестку на международном и региональном уровне.

Для этих целей нашей республикой были реализованы международные водные инициативы, направленные на укрепление сотрудничества и поиск решений по использованию воды для устойчивого развития. Поэтому Таджикистан сегодня признаётся мировым сообществом, как один из ключевых игроков в решении водной проблематики.

Напомню о некоторых инициативах нашей страны, которые нашли отклик в мировом сообществе и поддержку международных организаций, в том числе ООН:

-Объявление 2003 года Международным годом чистой воды;

-Провозглашение 2005–2015 годов Международным десятилетием действий «Вода для жизни»;

-Провозглашение 2013 года Международным годом сотрудничества в сфере воды;

-Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028;

-Три Международных конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития», 2018-2028;

-Конференция высокого уровня ООН по водным ресурсам в 2023 году;

-Международный год и Международный день сохранения ледников;

- Десятилетие криосферных наук (2025-2034)

Логическим продолжением усилий Таджикистана по водной проблематике должна стать Четвёртая Международная конференция высокого уровня по воде.

Предстоящая конференция одна из важных мероприятий в рамках глобальной программы Международного десятилетия действий по воде 2018–2028 годах.

О значимости этого мероприятия свидетельствует тот факт, что в столице Таджикистана соберутся более двух тысяч представителей правительств, структур ООН, международных и региональных организаций, финансовых институтов, научных кругов, экспертов, бизнес-сообщества и неправительственных организаций из всех регионов мира.

Уже подтвердили своё участие представители более 70 государств-членов ООН на уровне премьер-министров, вице-президентов, заместителей премьер-министров, министров, заместителей министров, дипломатов высокого ранга.

В конференции примут участие заместители Генерального секретаря ООН и руководители множества ее структур, международных и региональных организаций, генеральные секретари ШОС, межпарламентского союза, международного фонда спасения Арала и заместитель генерального секретаря СВМДА.

Заявили о своём участии международные финансовые организации, в том числе Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, а также множество университетов и научно-исследовательских учреждений мира.

На конференции особое внимание будет уделено поддержке добровольных обязательств в рамках глобальной водной повестки, а также развитию новых партнёрств, внедрению инноваций и привлечению финансирования для достижения практических результатов.

По итогам Конференции планируется принятие Итоговой декларации. Большой вклад в решение водной проблематики вносит Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, под руководством которого страна стала одной из ведущих инициаторов глобального водного процесса, а Душанбе – площадкой Международных форумов по водной проблематике.

Конференция высокого уровня 2026 года в Душанбе рассматривается как важный этап на пути к итоговой конференции 2028 года. Она должна способствовать развитию международного сотрудничества и формировать основу для дальнейших действий по использованию воды.

Таджикская сторона рассматривает данную конференцию еще и как возможность познакомить ее участников с древней историей, материальной и духовной культурой таджикского народа.

С этой целью подготовлена большая культурная программа: концерт мастеров искусств, выставка продукции народного творчества, знакомство с национальной кухней, а также экскурсии по нескольким памятникам истории и культуры.