В регионе активно реализуются проекты по улучшению водохозяйственной инфраструктуры. На сегодня одновременно строится более десятка объектов в нескольких районах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Если быть более точными, то всего ведется строительство 11 водохозяйственных объектов общей стоимостью 35,6 млрд тенге, - сообщили в акимате области. - Пять из них уже введены в эксплуатацию, еще шесть будут завершены поэтапно до 2028 года. Благодаря этим проектам в оборот будет введено 5,3 тыс. гектаров новых орошаемых земель и восстановлено 36 тыс. гектаров».

Особое важно, что есть и дальнейшие планы по улучшению оросительной системы региона, ибо область Жетысу активно развивает сектор АПК, особенно земледелие.

К примеру, в Алакольском районе для снижения потерь воды на 763 км каналов запланированы реконструкция и новое строительство в два этапа при поддержке Исламского банка развития.

«Сейчас в реализации первый этап проекта на 45,8 км сетей, реализация которого позволит улучшить подачу воды на 25 тыс. га земель, - сообщили в акимате района. - Начало второго этапа запланировано на 2026 год. Кроме того, в следующем году начнутся работы по реконструкции водохранилища на реке Жаманты и гидроузла на реке Тентек».

В Кербулакском районе региона по словам исполняющего обязанности акима Кербулакского района Жаната Жүнусбекова, также активно налаживается работа в сфере водного хозяйства.

«На балансе ГКП «Жетісу ирригация» в нашем районе находятся два водохранилища — Аралтобе и Енколь, а также девять водоемов: Жаманбулак, Матай, Карашокы-1, Карашокы-2, Карашокы-3, Касымбек, Талдыбулак, Данекер и Майтобе. Мы понимаем, насколько важно эффективно управлять водными ресурсами, особенно для аграриев, поэтому сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт длительное время заброшенных оросительных каналов», — отметил он.

Предварительная стоимость проекта — 17 млрд тенге. Ожидается, что до конца года проект пройдет экспертизу и будет передан на финансирование из республиканского бюджета. Реализация его планируется на 2026–2028 гг. В результате будут реконструированы каналы (105 км), в оборот введено 7 тыс. га новых орошаемых земель в округах: Когалы, Алтынемел, Жайнак батыр, Шубар, Шанханай, Басши.