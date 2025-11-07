Один из главных факторов со-циальной стабильности, устойчивого развития и обеспечения национальной безопасности связан с решением проблем в водной сфере. В нынешнем Послании народу Президент отметил: «Вода – это стратегический ресурс, без воды нет жизни. Поэтому данная отрасль должна стать одним из ключевых направлений национальной цифровой трансформации».

фото из архива "КП"

Два года минуло с момента создания отраслевого Министерства водных ресурсов и ирригации. Насколько успешна его деятельность, а также те меры, что предпринимаются в водохозяйственной сфере? Об этом – в интервью с заместителем председателя правления НАО «Информационно-аналитический центр водных ресурсов» Данияром Сагадиевым.

– Данияр Габитович, каковы, на Ваш взгляд, основные вызовы, существующие в водохозяйственной сфере Казахстана?

– Если говорить об основных вызовах, то они следующие. Первый из них, на мой взгляд, – фактор зависимости от сопредельных стран по основным рекам: Сырдарье, Шу, Таласу, Или, Жайыку и другим. Несмотря на наличие межгосударственных соглашений, а также договоренностей по распределению водных ресурсов, в последние годы объективно наблюдается значительный рост водопот­ребления в трансграничных бассейнах и климатическое влияние на формирование речного стока, а это требует дос­тижения более углубленного и тесного сотрудничества с нашими соседями.

Вторым вызовом я бы назвал недостаточный потенциал в обеспечении мониторинга и учета водных ресурсов, так как гидрологическая и водохозяйственная информация играет ключевую роль в эффективности управления гидроресурсами. Уже давно назрела необходимость в развитии гидрометеорологической наб­людательной сети и ее автоматизации, а также мониторинга водопользования. В рамках принятых стратегических документов в этом направлении проводится соответствующая работа.

Третий вызов – техническое состояние самой водохозяйственной инфраструктуры и рациональность использования воды. Ведь многие объекты были построе­ны еще в советское время, но при этом продолжают иметь важное региональное и локальное значение. В этой связи необходимо обеспечить их безопасную эксплуатацию для удовлетворения водных потребностей и предотвращения возможного негативного воздействия в случае тех же паводков.

Повышение эффективности использования поливной воды также является­ важной водохозяйственной задачей, особенно в ирригации. На сегодняшний день государственные меры направлены на сокращение потерь водных ресурсов при подаче и транспортировке, а также на внедрение водосберегающих технологий и систем оборотного и повторного использования воды.

– Разумеется, два года для нового министерства и полтора, прошедших со дня учреждения Вашего информационно-аналитического центра, – срок небольшой. И все же – что реально удалось сделать?

– За последние два года, и это отметил Президент страны, сформирована институциональная основа для развития и успешного функционирования сферы водного хозяйства. Принят новый Водный кодекс. Законодательные изменения направлены на пересмотр подходов к управлению водными ресурсами в сторону приоритета их сохранения с упором на защиту от истощения и загрязнения.

На уровне отраслевого министерства принята Концепция развития системы управления водными ресурсами Казахстана на период до 2030 года. Этот документ включает в себя масштабные меры, направленные на кардинальную модернизацию отечественной водной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию водохранилищ и ирригационных систем.

Наряду с этим разработан и утвержден Комплексный план развития водной отрасли на 2024–2028 годы. Помимо строительства и реконструкции новых водохранилищ, он включает в себя мероприятия по цифровизации, широкому внедрению водосберегающих технологий и модернизации оросительных систем.

Кроме того, запущена «Дорожная карта по водосбережению на 2024–2026 годы», где предусмотрены меры, направленные на снижение водопотребления в экономике, обеспечение субсидирования фермеров для внедрения водосберегающих технологий, создание справедливой тарифной политики, установку систем учета воды и проведение мероприятий по формированию культуры водосбережения среди населения.

На законодательном уровне ужесточается ответственность за нарушения. Введены надзорные функции, в соответствии с которыми органы управления водными ресурсами смогут принимать оперативные меры реагирования, если не выполняются планы по водосбережению. Для борьбы с черным рынком воды усилен контроль над недопущением самовольного водопользования и соблюдением установленных запретов на осуществление хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и полосах.

Предусмотрено участие общественности в принятии решений по управлению водными ресурсами путем проведения бассейновых советов. Следует также отметить работу по созданию Национальной информационной сис­темы водных ресурсов.

– Назовите уже реализованные проекты, которые оказывают положительное влияние на обеспеченность фермерских хозяйств водой. Какие находятся в стадии осуществления?

– Упомянутым выше Комплексным планом развития водной отрасли рес­публики на 2024–2028 годы предусмат­ривается реализация 160 конкретных проектов, в том числе это строительство 42 новых водохранилищ общей емкостью 2,6 миллиарда кубометров, реконструкция 37 гидротехнических сооружений, а также возведение и реконструкция порядка 14 тысяч километ­ров ирригационных каналов. Общий объем финансирования на эти цели составляет 3,2 триллиона тенге, в том числе почти половина – 1,4 триллиона – из средств международных финансовых организаций.

В минувшем году завершены работы по реконструкции Актюбинского водохранилища вместимостью 245 миллионов кубометров, Кызылординского гидроузла, обеспечивающего орошение на площади 120 тысяч гектаров, и водо­хранилища Тогыс в городе Шымкенте.

Нынче завершена реконструкция Кызылагашского водохранилища в области Жетысу (42,6 миллиона кубометров). Кроме того, в этом году планируется завершить строительство водохранилища «Каракуыс» в Туркестанской области (1,1 миллиона кубометров), сооружение ограждающей дамбы-накопителя «Биопруд» в Северо-Казахстанской области (35 миллионов кубометров), накопителя на реке Жабай в Акмолинской области (1,5 миллиона кубометров).

Продолжается реконструкция трех водохранилищ: «Ынталинского» (Жамбылская область), «Кировского» (Западно-Казахстанская), «Капчагайского» (Туркестанская область).

В текущем году за счет средств респуб­ликанского бюджета и международных финансовых организаций (Всемирного, Исламского и Европейского банков) проводится реконструкция более шести тысяч километров оросительных каналов. Также будет введено в эксплуатацию 962 километра новых каналов, охватывающих площадь полива до 200 тысяч гектаров.

– В нынешнем Послании Глава государства поручил оцифровать не менее 3 500 километров оросительных каналов. Что удалось сделать в данном направлении на сегодняшний день?

– Отраслевым министерством и нашим центром принимается ряд системных мер, направленных на стимулирование эффективного использования водных ресурсов в Казахстане. Ведется масштабная работа по реконструкции и автоматизации 268 оросительных сетей. В южных областях Казахстана, где сосредоточены основные поливные площади и вопросы орошения стоят наиболее остро, планируется автоматизация систем. Соответствующая программа охватит в Туркестанской области 91 канал, в Кызылординской – 16, в Жамбылской – 78.

В стадии осуществления находится проект, направленный на внедрение современных цифровых решений в сфере водохозяйственного управления и агропромышленного комплекса. В его рамках предусмотрено создание единой базы данных ирригационной инфраструктуры пяти областей Казахстана: Алматинской, Жетысу, Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской.

В систему будут включены тысячи оросительных каналов различных уровней: магистральные, межхозяйственные и внутрихозяйственные. Это позволит обеспечить их геопривязку, систематизацию и дальнейший мониторинг состояния.

Также осуществляется работа по определению границ орошаемых земельных участков в указанных регионах на основе спутниковых и геоинформационных данных. Особое внимание уделяется точности автоматического определения типов сельскохозяйственных культур. В Туркес­танской и Жамбылской областях обеспечен уровень достоверности не менее 90 процентов при использовании данных дистанционного зондирования Земли.

Важным направлением проекта стали разработка и внедрение системы раннего прогнозирования водопотреб­ления, основанной на анализе спутниковых снимков, метеорологических параметров и алгоритмах искусственного интеллекта.

– Расскажите о новых производствах, призванных обеспечить АПК современными сберегающими технологиями полива. И, кстати, как государство стимулирует их внед­рение на селе?

– Основными видами орошения, применяемыми на территории республики и обеспечивающими экономию воды, выступает полив с помощью дождевальных установок и систем капельного орошения.

На сегодняшний день отечественное производство дождевальных машин и систем капельного орошения обеспечивают три завода в Туркестанской области (два специализируются на дож­девальном оборудовании, один выпус­кает капельное), один завод в Астане (дождевальные установки) и еще один – в Алматы (капельное орошение). Минис­терством сельского хозяйства страны проводится работа по привлечению иностранных инвесторов в целях запуска новых производств. Так, на территории Жамбылской области осуществляется китайско-казахстанский проект по произ­водству систем капельного орошения.

В Таразе запущено производство бетонного полотна по китайской технологии. В Туркестанской области в рамках китайско-казахстанского проекта планируется наладить выпуск пластиковых труб, необходимых для систем капельного орошения. Завершение данных проектов позволит полностью обеспечить потребность аграриев в водосберегающем оборудовании.

Что касается господдержки на внедрение сберегающих систем орошения, то проведена масштабная работа по предос­тавлению аграриям государственного субсидирования их затрат на внедрение водосберегающего оборудования.

Более того, с 50 до 80 процентов увеличена доля компенсации расходов фермерам, которые они понесли при бурении скважин и подведении поливной инфраструктуры. Введен дифференцированный размер субсидий на поливную воду в зависимости от стоимости тарифа. Для водопользователей, применяющих сберегающие технологии, субсидии будут увеличены, что позволит сэкономить от 20 до 30 процентов поливной воды.