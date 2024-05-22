Более 70 человек пострадали на рейсе Singapore Airlines из-за сильной тряски

На борту Boeing 777-300ER из-за сильной турбулентности погиб один человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Boeing 777 вылетел из лондонского аэропорта Хитроу в Сингапур и в полете попал в турбулентность

«В больнице сообщили, что в общей сложности на лечение был отправлен 71 человек, шестеро из них получили тяжелые травмы», — говорится в сообщении.

Самолет перенаправили в Бангкок, где он благополучно приземлился. Министерство транспорта Сингапура сообщило, что направит туда следователей.