Более 70 человек пострадали на рейсе Singapore Airlines из-за сильной тряски
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Айман Аманжолова
На борту Boeing 777-300ER из-за сильной турбулентности погиб один человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
Boeing 777 вылетел из лондонского аэропорта Хитроу в Сингапур и в полете попал в турбулентность
«В больнице сообщили, что в общей сложности на лечение был отправлен 71 человек, шестеро из них получили тяжелые травмы», — говорится в сообщении.
Самолет перенаправили в Бангкок, где он благополучно приземлился. Министерство транспорта Сингапура сообщило, что направит туда следователей.