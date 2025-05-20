В Атырауской области этим летом планируется охватить летним отдыхом 134 812 детей. Об этом сообщили в областном управлении образования, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При этом, как отметили в ведомстве, при учебных заведениях области откроются 727 лагеря. Также будут функционировать три оздоровительных лагеря.

Как и в прошлые годы, дети получат возможность отдохнуть в санатории «Геолог Казахстана» в российском Железноводске. Это более 1,5 тыс. школьников из социально уязвимых семей.

«Особое внимание уделяется детям из социально уязвимых категорий - это сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, из неблагополучных семей, а также состоящие на учете в правоохранительных органах. Все они будут обеспечены отдыхом в полном объеме», - уточнили в областном акимате.

Более 700 детей получат возможность посетить с экскурсией сакральные и исторические места Казахстана.

Помимо этого, этим летом стартует несколько новых тематических лагерей: лагерь для подготовки рабочих специальностей; обучение элементам искусственного интеллекта; лагерь с акцентом на охрану природы; проект по продвижению внутреннего туризма и любви к родному краю.

В настоящее время во всех летних лагерях ведутся благоустройство и текущий ремонт, необходимый для получения санитарно-эпидемиологических заключений перед открытием сезона.