Более 750 млрд тенге направили на реализацию трех национальных проектов

Правительство
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В 2024 году на реализацию национальных проектов «Комфортная школа», «Модернизация сельского здравоохранения» и «Доступный интернет» из бюджета было выделено 751 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Об этом сообщил министр финансов Мади Такиев на совместном заседании палат Парламента.

В рамках проекта «Комфортная школа» завершено строительство 105 новых школ, что позволило ввести 254 тысячи ученических мест. Это помогло устранить проблему 22 аварийных и 69 трехсменных школ, а также сократить дефицит мест более чем в 100 учебных заведениях. В рамках модернизации сельского здравоохранения построено 460 объектов.

В 2025 году планируется завершить строительство еще 195 объектов, а также модернизировать 32 многопрофильные районные больницы.

В рамках цифровизации страны в 2024 году охват сетями 5G достиг 30% в городах республиканского значения и 15% - в городах областного значения.

#Правительство #бюджет #нацпроекты

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