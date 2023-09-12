Более 2 тысяч казахстанцев числятся пропавшими без вести

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Чаще всего при различных обстоятельствах пропадают мужчины в возрасте от 30 до 49 лет

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане в розыске находятся 10 748 человек, из них 2 176 пропали без вести, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на комитет по правовой статистике и спецучетам ГП.

Большая часть пропавших без вести зарегистрирована в городе Алматы (287 человек), Карагандинской (221 человек), Павлодарской (170), Алматинской (167) областях.

Сообщается, что чаще всего пропадают мужчины (77%) в возрасте от 30 до 49 лет при различных обстоятельствах. Так, ушли из дома и не вернулись 1 634 человека, пропали с автотранспортом – 74, ушли с работы – 36.

Также в стране разыскивают 2 372 лица, скрывшихся от следствия и суда.

«Разыскиваемые – это в основном мужчины (89%) в возрасте от 31 до 40 лет. Наибольшее их количество разыскивается за мошенничество (510), кражи (318) и убийства (146) в Алматы – 514, Астане – 185, Шымкенте – 155, Алматинской – 143 и Карагандинской областях – 140», – рассказали в комитете.

Отмечается, что в Казахстане розыск ведут органы внутренних дел, служба экономических расследований и антикоррупционная служба.

 

#статистика #пропажа #розыск #Генпрокуратура

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