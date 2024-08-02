Более полумиллиона учащихся получат материальную помощь

Статьи
96
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

Им приобретут одежду, в том числе школьную форму, обувь, а также учебные пособия

фото Игоря Бургандинова

Об этом на брифинге в СЦК при Президенте сообщила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова. Акиматами уже выделены соответствующие средства на подготовку к школе более 500 тыс. детей.

Отметим, что в стране действует специальный Фонд всеобуча, созданный для оказания финансовой и материальной помощи нуждающимся семьям и обеспечения прав детей на образование.

– В рамках Фонда всеобуча материальная помощь оказывается детям из семей, которые получают адресную социальную помощь, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям из семей, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Финансовую помощь в преддверии нового учебного года также получат школьники, семьи которых оказались в чрезвычайной ситуации, – добавила она.

Сейчас ведомством приняты меры по усовершенствованию механизма оказания помощи в части перечисления денежных средств на счета родителей. Это позволит семьям самостоятельно выбирать поставщиков одежды и школьных принадлежностей.

– Также министерство решило проб­лему неравномерного распределения средств Фонда всеобуча. Теперь установлен минимальный объем финансовой поддержки на каждого обучающегося для приобретения одежды и школьных принадлежностей, который не должен быть ниже величины прожиточного минимума. На текущий год этот показатель составляет 43 407 тенге, а это означает, что размер материальной помощи должен быть не ниже этой суммы, – рассказала о нововведениях Насымжан Оспанова.

Отметим, что за последние три года сумма во всех регионах выросла в 2,5 раза. Для получения помощи родителям необходимо написать заявление на имя директора школы с обязательным предоставлением всех чеков после. На сегодняшний день родителям уже перечислено свыше 3,4 млрд тенге. Помощь выделена на 77 806 детей.

– С целью обеспечения доступности школьных товаров в преддверии нового учебного года настоятельно просим акима­ты и НПП «Атамекен» организовать ярмарки, в том числе выездные, и автолавки по продаже школьных принадлежностей. Важным условием является предотвращение необоснованного роста цен, – также подчеркнула представитель министерства.

С началом августа в стране стартовала общереспубликанская благотворительная акция «Дорога в школу», которая продлится до 30 сентября. Ее главная цель – оказать спонсорскую поддержку детям из малообеспеченных семей в подготовке к учебному году.

В период проведения акции для оперативного реагирования на обращения граждан в управлениях и организациях образования организована бесперебойная работа горячих линий, общественных приемных.

В Комитете по охране прав детей в период акции будет действовать горячая линия – 74-25-28, а также Telegram-чат BALA QORǴAÝ, куда каждый желающий может обратиться с просьбой о помощи или с предложением оказать ее тем, кто в ней нуждается.

#школа #школьники #материальная помощь

Популярное

Все
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Современный кочевник отправляется в путешествие из Казахстана в Китай
Почему мир признал среднеазиатскую овчарку, а тазы и тобета – нет?
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
«Не повидав Азии, нельзя сказать, что знаешь земной шар»
Казахский язык Эльза Панаева считает родным
Как в Усть-Каменогорске выросла Куленовка
В армию... на месяц
Высокой кухне будут обучать наших студентов
«Крепкий парень» или настоящая женщина?
Спасение души не терпит суеты
Тихо! Идет экзамен!
Дорога от стиха до пули
Камера любит естественность
Более полумиллиона учащихся получат материальную помощь
Не только справки, но и память
Дорогой возрождения
Астанинцы смогут закупить принадлежности по сниженным ценам
Огонь шахматной олимпиады прибыл в Астану
Как поживает сельское хозяйство?
В Таразе открылся филиал российского университета
Более 520 тыс. штук молоди рыб спасено в Атырауской области
Токаев позвонил триумфатору Олимпиады
Трех чеченцев обвинили в Бельгии в планировании теракта
Волонтер награжден за активное участие в ликвидации последствий паводков
Путинцева вслед за Рыбакиной снялась с Олимпиады
В пострадавшем от паводков жилом массиве Актобе строят комфортную школу на 300 мест
Байден намерен представить план реформы Верховного суда США
Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом Парижа
Париж-2024: кто из казахстанцев сегодня выступит на Олимпиаде
Глава государства поздравил олимпийского чемпиона Елдоса Сметова
Всемирные игры кочевников: беркутчи проехались на общественном транспорте по Астане
В Астане проверили готовность отелей к приему участников Всемирных игр кочевников
Продажи риса в Казахстане выросли почти в полтора раза
Спорт объединяет нацию
Яблоневый сад во дворе школы
Казахстанцы поставили рекорд, избавляясь от рублей
Токаев произвел назначения в своей администрации
С заботой о многодетных
Олимпиада: Казахстан завоевал первую медаль
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность

Читайте также

Водоснабжением городов и сел займется единый оператор
Астанинцы смогут закупить принадлежности по сниженным ценам
Дорогой возрождения
Не только справки, но и память

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]