Более полумиллиона учащихся получат материальную помощь

Об этом на брифинге в СЦК при Президенте сообщила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова. Акиматами уже выделены соответствующие средства на подготовку к школе более 500 тыс. детей.

Отметим, что в стране действует специальный Фонд всеобуча, созданный для оказания финансовой и материальной помощи нуждающимся семьям и обеспечения прав детей на образование.

– В рамках Фонда всеобуча материальная помощь оказывается детям из семей, которые получают адресную социальную помощь, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям из семей, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Финансовую помощь в преддверии нового учебного года также получат школьники, семьи которых оказались в чрезвычайной ситуации, – добавила она.

Сейчас ведомством приняты меры по усовершенствованию механизма оказания помощи в части перечисления денежных средств на счета родителей. Это позволит семьям самостоятельно выбирать поставщиков одежды и школьных принадлежностей.

– Также министерство решило проб­лему неравномерного распределения средств Фонда всеобуча. Теперь установлен минимальный объем финансовой поддержки на каждого обучающегося для приобретения одежды и школьных принадлежностей, который не должен быть ниже величины прожиточного минимума. На текущий год этот показатель составляет 43 407 тенге, а это означает, что размер материальной помощи должен быть не ниже этой суммы, – рассказала о нововведениях Насымжан Оспанова.

Отметим, что за последние три года сумма во всех регионах выросла в 2,5 раза. Для получения помощи родителям необходимо написать заявление на имя директора школы с обязательным предоставлением всех чеков после. На сегодняшний день родителям уже перечислено свыше 3,4 млрд тенге. Помощь выделена на 77 806 детей.

– С целью обеспечения доступности школьных товаров в преддверии нового учебного года настоятельно просим акима­ты и НПП «Атамекен» организовать ярмарки, в том числе выездные, и автолавки по продаже школьных принадлежностей. Важным условием является предотвращение необоснованного роста цен, – также подчеркнула представитель министерства.

С началом августа в стране стартовала общереспубликанская благотворительная акция «Дорога в школу», которая продлится до 30 сентября. Ее главная цель – оказать спонсорскую поддержку детям из малообеспеченных семей в подготовке к учебному году.

В период проведения акции для оперативного реагирования на обращения граждан в управлениях и организациях образования организована бесперебойная работа горячих линий, общественных приемных.

В Комитете по охране прав детей в период акции будет действовать горячая линия – 74-25-28, а также Telegram-чат BALA QORǴAÝ, куда каждый желающий может обратиться с просьбой о помощи или с предложением оказать ее тем, кто в ней нуждается.