Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев провел заседание Проектного офиса по реализации Нацпроекта модернизации коммунального и энергетического секторов (МЭКС), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Обсуждены планы на текущий год, а также начата работа по согласованию процедур и формированию проектов на следующий год.

На сегодняшний день фиксируется высокая заинтересованность коммунальных предприятий в участии в Нацпроекте. Уже 101 предприятие подало заявки на реализацию 439 проектов. На стадии реализации находятся 34 проекта, еще 65 готовы к старту.

С учетом вхождения в активную фазу ремонтных работ в апреле-мае заместитель Премьер-министра поручил взять на особый контроль мониторинг исполнения Плана-графика МЭКС совместно с техническим оператором.

«Планом-графиком предусмотрены конкретные задачи и показатели, включая параметры по протяженности сетей и объемы финансирования по каждому региону и направлению инфраструктуры. В 2026 году в теплоснабжении мы должны добиться снижения износа до 48%, в электроснабжении до 62%, в водоснабжении до 37%, в водоотведении до 49%. Также предусмотрен ввод новых энергетических мощностей. Поэтому Плана-графика мы должны неукоснительно придерживаться», — сказал Канат Бозумбаев.

Вице-премьер поручил акиматам регионов ускорить работу по предприятиям, находящимся в критической «красной зоне». В настоящее время Нацпроект охватывает порядка 54 таких субъектов.

Отдельное внимание на заседании уделено модернизации канализационно-очистных сооружений (КОС). Нацпроектом охвачено 36 КОС. Обсуждены механизмы их финансирования – как за счет государственных ценных бумаг местных исполнительных органов, так и с привлечением средств международных финансовых институтов. Для реализации проектов КОС будет утверждена Дорожная карта, в том числе по работе со Всемирным Банком. Соответствующие поручения даны акиматам, техническому и финансовому операторам.

Канат Бозумбаев подчеркнул важность обеспечения своевременного финансирования всех проектов, реализуемых в рамках МЭКС. По данным НИХ «Байтерек», рассмотрено 76 проектов общей стоимостью 148 млрд тенге.

Одним из ключевых кредиторов в рамках Нацпроекта является Банк развития Казахстана. В настоящее время на различных этапах банковской экспертизы находятся кредитные заявки 14 коммунальных предприятий на общую стоимость проектов порядка 375 млрд тенге.

Еще одним источником финансирования являются государственные ценные бумаги. По итогам прошлого года в рамках Нацпроекта были выкуплены ГЦБ МИО на 29,3 млрд тенге для реализации 15 проектов. В текущем году на завершение данных проектов дополнительно планируется направить 26 млрд тенге.

Для обеспечения бесперебойной реализации Нацпроекта Канат Бозумбаев поручил доработать Электронную платформу закупок МЭКС. Профильным ведомствам также поручено ускорить принятие единых стандартов для приборов учета и внедрение информационной системы Smart Turmys, запуск которой запланирован на лето текущего год.