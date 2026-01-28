Более ста предприятий подали заявки на участие в нацпроекте по модернизации коммунального сектора

Правительство
0

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев провел заседание Проектного офиса по реализации Нацпроекта модернизации коммунального и энергетического секторов (МЭКС), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Обсуждены планы на текущий год, а также начата работа по согласованию процедур и формированию проектов на следующий год.

На сегодняшний день фиксируется высокая заинтересованность коммунальных предприятий в участии в Нацпроекте. Уже 101 предприятие подало заявки на реализацию 439 проектов. На стадии реализации находятся 34 проекта, еще 65 готовы к старту.

С учетом вхождения в активную фазу ремонтных работ в апреле-мае заместитель Премьер-министра поручил взять на особый контроль мониторинг исполнения Плана-графика МЭКС совместно с техническим оператором.

«Планом-графиком предусмотрены конкретные задачи и показатели, включая параметры по протяженности сетей и объемы финансирования по каждому региону и направлению инфраструктуры. В 2026 году в теплоснабжении мы должны добиться снижения износа до 48%, в электроснабжении до 62%, в водоснабжении до 37%, в водоотведении до 49%. Также предусмотрен ввод новых энергетических мощностей. Поэтому Плана-графика мы должны неукоснительно придерживаться», — сказал Канат Бозумбаев.

Вице-премьер поручил акиматам регионов ускорить работу по предприятиям, находящимся в критической «красной зоне». В настоящее время Нацпроект охватывает порядка 54 таких субъектов.

Отдельное внимание на заседании уделено модернизации канализационно-очистных сооружений (КОС). Нацпроектом охвачено 36 КОС. Обсуждены механизмы их финансирования – как за счет государственных ценных бумаг местных исполнительных органов, так и с привлечением средств международных финансовых институтов. Для реализации проектов КОС будет утверждена Дорожная карта, в том числе по работе со Всемирным Банком. Соответствующие поручения даны акиматам, техническому и финансовому операторам.

Канат Бозумбаев подчеркнул важность обеспечения своевременного финансирования всех проектов, реализуемых в рамках МЭКС. По данным НИХ «Байтерек», рассмотрено 76 проектов общей стоимостью 148 млрд тенге.

Одним из ключевых кредиторов в рамках Нацпроекта является Банк развития Казахстана. В настоящее время на различных этапах банковской экспертизы находятся кредитные заявки 14 коммунальных предприятий на общую стоимость проектов порядка 375 млрд тенге.

Еще одним источником финансирования являются государственные ценные бумаги. По итогам прошлого года в рамках Нацпроекта были выкуплены ГЦБ МИО на 29,3 млрд тенге для реализации 15 проектов. В текущем году на завершение данных проектов дополнительно планируется направить 26 млрд тенге.

Для обеспечения бесперебойной реализации Нацпроекта Канат Бозумбаев поручил доработать Электронную платформу закупок МЭКС. Профильным ведомствам также поручено ускорить принятие единых стандартов для приборов учета и внедрение информационной системы Smart Turmys, запуск которой запланирован на лето текущего год.

#Правительство #модернизация #энергетика

Популярное

Все
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Сюрприз для гвардейца
В ОСА – новый президент
Касым-Жомарт Токаев поздравил учителя химии из Алматы
Пожелаем удачи Елене!
Воспитание сказкой
Расширяется сеть кадетских классов
Два золота из Стамбула
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
Национальный костюм как отражение культурных традиций
Двусторонние отношения укрепляются
Жамбылский район становится динамично развивающейся территорией
Малыш получил шанс на жизнь
О доверии и понимании
Долгострои экологии вредны
Обеспечить благополучие подрастающего поколения
Нелегальные «подарки»
Реализуются системные меры по повышению прозрачности и доступности услуг
Труд – важнейший элемент ресоциализации
Как в Казахстане формируется культура ответственного участия в госзакупках
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
Низкий поклон героям
Усилили тренерский штаб
Грандиозные поединки
От Мельбурна до Астаны
Бублик обыграл Фучовича и вышел в третий круг Australian Open
Пространство открытого и ответственного диалога
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Диалог на языке символов
Итоги года подтверждают правильность стратегии
Курсанты покорили пик
Театр нового формата
Горводоканал все же наказали
Определился состав на Олимпиаду
От Нацкурултая до Народного Совета: эксперт о завершении политической перезагрузки в Казахстане
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Премьер объявил замечание главе KAZAKH INVEST
Казахстанские дети пристратились к фастфуду - Премьер-минис…
Бектенов поручил перезагрузить стратегию продвижения Казахс…
Вопросы бизнеса рассмотрели на заседании Проектного офиса п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]