Сообщения о массовом отравлении были получены из четырех районов провинции Западная Ява, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Беларусь Сегодня

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

По словам властей, на этой неделе более 1 тыс. детей в индонезийской Западной Яве получили пищевое отравление из-за школьных обедов.

Сообщения о массовом отравлении были получены из четырех районов провинции Западная Ява, сообщил в четверг, 25 сентября, местный губернатор Деди Муляди, после того как неправительственные организации выступили с призывами приостановить программу бесплатного школьного питания из-за проблем со здоровьем.

«Последние случаи произошли после отравления 800 школьников, которые на прошлой неделе ели школьные обеды в провинциях Западная Ява и Центральный Сулавеси. Еда предоставлялась в рамках подписанной президентом Индонезии Прабово Субианто программы бесплатного питания», - говорится в сообщении Reuters.

Муляди сообщил, что в понедельник на западе Бандунга заболели более 470 школьников после того, как они съели бесплатные обеды, а еще три вспышки произошли там же в среду и в регионе Сукабуми, затронув, по меньшей мере 580 детей.

Из-за этого были подняты вопросы о стандартах и надзоре за этой программой, которая быстро расширялась и охватила более 20 миллионов получателей с целью накормить 83 миллиона из 280-миллионного населения Индонезии к концу года. Бюджет программы в размере 171 трлн рупий (10,22 млрд долларов) в следующем году удвоится.