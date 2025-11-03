Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

За последние два года в Казахстане зарегистрировано более тысячи уголовных дел, связанных с оборотом криптовалют. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

"Из них 60% составляют случаи мошенничества, 25% — факты незаконной деятельности пунктов обмена криптовалют, 15% — легализации преступных доходов через цифровые активы", - сказал он, выступая на тему раскрытия преступлений, совершаемых с использованием криптовалютных платформ, на форуме в Таразе.

По его словам, общий ущерб граждан и организаций превысил 8 млрд тенге.

Он также отметил, что совместно с другими государственными органами реализуется комплекс системных мер по борьбе с киберпреступностью. Создан Антифрод-центр, блокируются подозрительные интернет-ресурсы и телефонные номера.

С начала года заблокировано более 26 тысяч сайтов и 64 млн подозрительных звонков. В ходе форума участники обсудили практические методы расследования, обменялись опытом по выявлению цифровых следов, а также рассмотрели вопросы повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.