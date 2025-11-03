Более тысячи уголовных дел по криптовалютам зарегистрировали за 2 года в РК - МВД

Закон и Порядок
133

Общий ущерб граждан и организаций превысил 8 млрд тенге

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

За последние два года в Казахстане зарегистрировано более тысячи уголовных дел, связанных с оборотом криптовалют. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz 

"Из них 60% составляют случаи мошенничества, 25% — факты незаконной деятельности пунктов обмена криптовалют, 15% — легализации преступных доходов через цифровые активы", - сказал он, выступая на тему раскрытия преступлений, совершаемых с использованием криптовалютных платформ, на форуме в Таразе.

По его словам, общий ущерб граждан и организаций превысил 8 млрд тенге.

Он также отметил, что совместно с другими государственными органами реализуется комплекс системных мер по борьбе с киберпреступностью. Создан Антифрод-центр, блокируются подозрительные интернет-ресурсы и телефонные номера.

С начала года заблокировано более 26 тысяч сайтов и 64 млн подозрительных звонков. В ходе форума участники обсудили практические методы расследования, обменялись опытом по выявлению цифровых следов, а также рассмотрели вопросы повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

#полиция #ущерб #криптовалюта

Популярное

Все
Хореографическая поэма «Нургиса» прошла с аншлагом в Астане
Костанайская модель представит Казахстан на конкурсе Miss Universe в Таиланде
Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Сербию
Исполнение поручений Президента: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Казахстане
Возле пирамид Гизы открылся Большой Египетский музей
52 млрд тенге направили на развитие дорожной инфраструктуры в области Жетiсу
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Сотрудников ДЧС осудили за халатность во время землетрясения в Алматы
Более тысячи уголовных дел по криптовалютам зарегистрировали за 2 года в РК - МВД
В октябре инфляция в Казахстане замедлилась до 12,6%
В Гонконге получают образование около 500 казахстанских студентов
Казахстан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере библиотечного дела
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Первую базовую станцию 5G запустили в городе Алатау
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Премьеру хореографических миниатюр представили в «Астана Балет»
Абзал Нукенов освобожден от должности в АП
Республиканский диктант по финансовой безопасности прошел в Астане
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Столичные школьники представили проект по железнодорожной безопасности
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Казахстан стал победителем регбийного турнира в Омане
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Касым-Жомарт Токаев поговорил с Владимиром Путиным
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска под…
МВД: «Погоня за популярностью» не должна быть выше культуры…
Полиция помогла пенсионеру вернуть 800 тысяч тенге в област…
С начала года в столице зарегистрировали более 200 фактов в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]