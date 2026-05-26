Сливал бетон на улице: дрон зафиксировал эконарушение в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице продолжается республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан», направленная на поддержание чистоты и предупреждение экологических правонарушений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

С начала года к ответственности привлечено около 20 тысяч правонарушителей за незаконный выброс мусора, загрязнение общественных мест и иные нарушения правил благоустройства.

Особое внимание уделяется выявлению нарушений с применением современных технологий. Так, в ходе облета территории района Байқоңыр с использованием беспилотного летательного аппарата полицейские зафиксировали факт незаконного слива жидких бетонных отходов.

Было установлено, что 44-летний водитель автомобиля SHACMAN осуществил слив жидких бетонных отходов в неустановленном месте – на территории общего пользования вблизи жилых зданий.