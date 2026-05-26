Сливал бетон на улице: дрон зафиксировал эконарушение в Астане

Полицейские привлекли к ответственности водителя авто
В столице продолжается республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан», направленная на поддержание чистоты и предупреждение экологических правонарушений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД
С начала года к ответственности привлечено около 20 тысяч правонарушителей за незаконный выброс мусора, загрязнение общественных мест и иные нарушения правил благоустройства.
Особое внимание уделяется выявлению нарушений с применением современных технологий. Так, в ходе облета территории района Байқоңыр с использованием беспилотного летательного аппарата полицейские зафиксировали факт незаконного слива жидких бетонных отходов.
Было установлено, что 44-летний водитель автомобиля SHACMAN осуществил слив жидких бетонных отходов в неустановленном месте – на территории общего пользования вблизи жилых зданий.
«По данному факту нарушитель привлечен к ответственности. Подобные действия наносят серьезный вред окружающей среде и негативно влияют на санитарное состояние города. Полиция напоминает, что соблюдение экологических норм и правил благоустройства является обязанностью каждого жителя столицы», – говорится в сообщении.