Мошенники рассылают казахстанцам фейковые сообщения о штрафах

В них содержатся ссылки на сомнительные интернет-ресурсы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ДП Карагандинской области предупреждает об участившихся случаях рассылки подозрительных SMS-сообщений с заголовком «ҚР Жол полициясы департаменті» о якобы имеющихся неоплаченных административных штрафах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По информации полиции, подобные уведомления распространяются мошенниками с целью получения персональных данных граждан и хищения денег. Как правило, в сообщениях содержатся ссылки на сомнительные интернет-ресурсы, переход по которым может привести к утечке личной информации.

В этой связи жителей региона призывают быть предельно внимательными и доверять исключительно официальным источникам информации.

Проверить наличие административных штрафов можно только через государственные сервисы:

– qamqor.gov.kz

– eGov.kz

– а также в мобильных приложениях банков второго уровня.

Правоохранители настоятельно рекомендуют не переходить по неизвестным ссылкам, не вводить персональные данные и реквизиты банковских карт на подозрительных сайтах. При получении подобных сообщений стоит игнорировать их и при необходимости обращаться в правоохранительные органы.