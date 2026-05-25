Мошенники рассылают казахстанцам фейковые сообщения о штрафах

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

В них содержатся ссылки на сомнительные интернет-ресурсы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ДП Карагандинской области предупреждает об участившихся случаях рассылки подозрительных SMS-сообщений с заголовком «ҚР Жол полициясы департаменті» о якобы имеющихся неоплаченных административных штрафах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По информации полиции, подобные уведомления распространяются мошенниками с целью получения персональных данных граждан и хищения денег. Как правило, в сообщениях содержатся ссылки на сомнительные интернет-ресурсы, переход по которым может привести к утечке личной информации.

В этой связи жителей региона призывают быть предельно внимательными и доверять исключительно официальным источникам информации.

Проверить наличие административных штрафов можно только через государственные сервисы:

– qamqor.gov.kz

– eGov.kz

– а также в мобильных приложениях банков второго уровня.

Правоохранители настоятельно рекомендуют не переходить по неизвестным ссылкам, не вводить персональные данные и реквизиты банковских карт на подозрительных сайтах. При получении подобных сообщений стоит игнорировать их и при необходимости обращаться в правоохранительные органы.

#рассылка #фейк #мошенники #штрафы #сообщения

Популярное

Все
Саудовская Аравия готовится к Хаджу-2026
Гимнастка Эвелина Ежова выиграла этап Кубка вызова в Ташкенте
Объявлены победители 79-го Каннского кинофестиваля
Фармзавод за 32,5 млрд тенге построят в Алматинской области
Казахстанские борцы завоевали ещё шесть медалей на молодежном ЧА
«Эмили в Париже» завершится шестым сезоном
Культура и искусство являются мощной силой – Аида Балаева о новом концертном проекте
Бектенов поручил ускорить реализацию проекта «Долина ЦОДов»
Путин совершит государственный визит в Астану
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
В МВД раскрыли новые схемы киберпреступников
Минздрав определяет лучшего медработника года
Килограмм опия внутри тела пытался провезти иностранец в Казахстан
Мошенники рассылают казахстанцам фейковые сообщения о штрафах
Две медали завоевали казахстанцы на ЧА по батутной гимнастике в Китае
Yandex Qazaqstan адаптировал 17 сервисов для людей с особенностями здоровья
Дожди с грозами надвигаются на Казахстан
В Намангане стартовал 65-й Международный фестиваль цветов
Незаконную добычу золота пресекли в ВКО
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
«Ночь в музее»: что посмотреть в Астане и Алматы
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки

Читайте также

Более 4 тонн рыбной продукции изъяли полицейские в Атырауск…
Генпрокуратура подписала документы о выдаче беглецов с Гонк…
Около 10 млн тенге взыскали с астанчанина за игры в соцсетях
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по по…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]