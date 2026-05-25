Мошенники рассылают казахстанцам фейковые сообщения о штрафах

В них содержатся ссылки на сомнительные интернет-ресурсы
ДП Карагандинской области предупреждает об участившихся случаях рассылки подозрительных SMS-сообщений с заголовком «ҚР Жол полициясы департаменті» о якобы имеющихся неоплаченных административных штрафах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК
По информации полиции, подобные уведомления распространяются мошенниками с целью получения персональных данных граждан и хищения денег. Как правило, в сообщениях содержатся ссылки на сомнительные интернет-ресурсы, переход по которым может привести к утечке личной информации.
В этой связи жителей региона призывают быть предельно внимательными и доверять исключительно официальным источникам информации.
Проверить наличие административных штрафов можно только через государственные сервисы:
– qamqor.gov.kz
– eGov.kz
– а также в мобильных приложениях банков второго уровня.
Правоохранители настоятельно рекомендуют не переходить по неизвестным ссылкам, не вводить персональные данные и реквизиты банковских карт на подозрительных сайтах. При получении подобных сообщений стоит игнорировать их и при необходимости обращаться в правоохранительные органы.