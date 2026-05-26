Права более 500 медработников нарушали в Атырауской области

Они работали без соответствующей страховой защиты

Прокуратура Кызылкогинского района в ходе анализа соблюдения трудового законодательства выявила нарушения законности в деятельности районной больницы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной надзорный орган

Было установлено, что с 2025 года учреждением не обеспечивалось обязательное страхование жизни и здоровья работников, несмотря на требования закона.

В результате 520 медицинских сотрудников осуществляли трудовую деятельность без соответствующей страховой защиты.

Отсутствие страхования создавало риск лишения работников предусмотренных законом компенсационных выплат и социальных гарантий при наступлении производственных травм или иных чрезвычайных ситуаций.

По акту прокурорского надзора трудовые и конституционные права медицинских работников восстановлены.