Больница Медцентра УДП РК подтвердила международный статус качества JCI

Данная процедура была инициирована в связи с вводом в эксплуатацию нового многопрофильного стационара на 80 коек и поликлинического здания, рассчитанного на 450 посещений. По итогам проверки Больница в очередной раз подтвердила соответствие своей деятельности стандартам международной аккредитации, которая является наиболее престижным и объективным признанием безопасности медицинских услуг мирового уровня.

Система JCI признана «золотым стандартом» глобального здравоохранения и на сегодняшний день внедрена более чем в 1000 ведущих государственных и частных медицинских организаций в 60 странах мира. Больница МЦ УДП РК входит в число этих учреждений с 2016 года, последовательно подтверждая качество медицинского обслуживания в 2019, 2022 и 2025 годах. Планомерное развитие инфраструктуры Больницы, включая открытие лечебного корпуса на 200 коек и Циклотронно-производственного комплекса в 2023 году, сопровождается строгим контролем на соответствие международным протоколам.

Успешное прохождение текущего инспекционного аудита подтверждает готовность Больницы МЦ УДП РК обеспечивать высочайший уровень безопасности пациентов и эффективности лечения. Расширение сертификата JCI на новые объекты подчеркивает статус учреждения как флагмана отечественной медицины, функционирующего по стандартам ведущих мировых клиник.