Большая польза от отходов

Пока мусор здесь сортируют, чтобы понять, какие объемы подлежат переработке. Работники цеха выбирают из мусорной массы картон и пластик, отдельно прессуя их в тюки.

– Проектом предусмотрены три этапа утилизации. Первый – сортировка с инсинерацией (температурным обеззараживанием мусора), на втором приступим к переработке. В проекте задействован эксперт из Франции. Его участие стало возможным благодаря гранту, полученному от Европейского банка реконструкции и развития. По рекомендациям специалиста планируем из макулатуры и картона изготавливать лотки для яиц. Полиэтилен и пластик пойдут на шпагат, покрышки – на резиновую крошку, – рассказал учредитель ТОО «Digitalisation Recycling» Динар Хамиев.

На третьем этапе предполагается генерация электроэнергии посредством сжигания отходов, не подлежащих переработке. В проект инвестировано около 2 млн долларов.

На сегодня в цехе работают более 30 человек. Все они – местные жители. По словам работников, зарплата у них достойная, есть столовая, выдают спецодежду и одноразовые средства защиты. Предусмотрено также общежитие для приезжих. С расширением производства будет увеличен и штат.

Из переработанных строительных отходов уже произведены первые партии щебня. Он пригодился для отсыпки территории нового мусороперерабатывающего предприятия.

Согласно информации областного департамента экологии, по итогам прошлого года доля утилизации твердых бытовых отходов в Западно-Казахстанской области составила 18,6%.