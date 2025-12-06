Представительство Европейского союза в Казахстане в партнерстве с Maqsut Narikbayev University и в сотрудничестве с Францией, Германией и Литвой провели третий ежегодный медиа­форум «Цифровая среда: онлайн-присутствие во времена ИИ и манипулирование информацией». Мероприятие собрало более 100 участников: журналистов, фактчекеров, представителей гражданского общества, медиаорганизаций и студентов-журналистов из всех стран Центральной Азии.

– Форум стал важной площадкой для сотрудничества между ЕС и РК и теперь перерастает в полноценный региональный формат, объединяющий медиапрофессио­налов со всей Центральной Азии, – отметила посол ЕС в Казахстане Алешка Симкич. – Здесь мы обсуждаем цифровую трансформацию, ответственное использование ИИ и противодействие дез­информации – темы, отражающие нашу общую приверженность инновациям, свободе СМИ и устойчивой информационной среде.

Европейский союз, по ее словам, решительно поддерживает такой диалог, поскольку он помогает обеспечить параметры, при которых цифровая трансформация, включая использование ИИ, остается человекоориентированной, этичной и основанной на доверии общества.

Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Эдуард Стипрайс, обращаясь к участникам форума, подчеркнул, что СМИ играют важнейшую роль в формировании информированного общества и укреплении демократии. Журналис­ты и медиаресурсы служат мос­том между гражданами, между общест­вом и государст­венными институтами, обеспечивая прозрачность, подотчетность и свободный поток информации.

– Предоставляя разно­образные точки зрения, СМИ способствуют диалогу и взаимопониманию между сообществами. В периоды кризисов они становятся незаменимым инструментом для передачи точной и свое­временной информации, – отметил Эдуард Стипрайс.

Спецпредставитель ЕС также акцентировал: доступ к надежной информации является важной частью социальной инклюзивности в XXI веке, и обеспечивают его именно журналисты.

Провост Maqsut Narikbayev University Анар Ибраева подчеркнула актуальность темы медиафорума, в том числе в контексте внутренних векторов развития Казахстана: руководство страны уделяет большое внимание повсеместному внедрению технологий ИИ, поставлена цель в ближайшие три года превратить республику в полноценное цифровое государство.

О том, как изменилась медиасфера под влиянием цифровизации и ИИ, говорил на вводной сессии соучредитель и руководитель по безопасности IT-систем Nothing2Hide Жан-Марк Бургиньон, который, помимо технологических вызовов и угроз, особое внимание уделил такому аспекту деятельности журналистов, как доверие.

Как подчеркнул спикер, в мире, где все сложнее становится понять, где новость, а где фейк, журналисты должны уделять особое внимание тому, чтобы завоевать и удержать доверие своей аудитории, предоставляя ей только достоверные и проверенные данные. Причем одним из факторов доверия становится прозрачность фактчекинга, то есть люди должны видеть и понимать, как именно происходит верификация информации.

Программа форума была выстроена в интерактивном ключе, предлагая участникам активно включаться в процесс обсуждения и выявления вызовов современной цифровой информационной среде и поиску решений. В рамках мероприятия было организовано три практических воркшопа, посвященных таким темам, как дипфейки и их влияние на политику и журналистику; выявление дез­информации, создаваемой с помощью ИИ; устойчивость и предвзятость в журналистской работе.

Состоялся тренинг по информационной безопасности, на котором были представлены важные навыки киберзащиты и практические методы защиты, адаптированные для медиапрофессионалов.